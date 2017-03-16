Верховный суд США может рассмотреть дело Бута 31 марта

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура США не стала возражать против пересмотра дела Виктора Бута.

Верховный суд США может рассмотреть дело россиянина Виктора Бута 31 марта, говорится на сайте суда.

— Материалы по делу распространены на конференцию 31 марта 2017 года, — говорится в сообщении.

Также адвокат, представляющий интересы Виктора Бута, рассказал, что судьи Верховного суда проведут процедуру голосования о том, принимать ли к рассмотрению дело россиянина, в конце марта-апреле, сообщает РИА "Новости".

По словам Алексея Тарасова, решение вряд ли будет принято в этот день, скорее, это произойдёт позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура США не стала возражать против пересмотра дела Виктора Бута.