Верховный суд США может рассмотреть дело Бута 31 марта
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Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура США не стала возражать против пересмотра дела Виктора Бута.
Верховный суд США может рассмотреть дело россиянина Виктора Бута 31 марта, говорится на сайте суда.
— Материалы по делу распространены на конференцию 31 марта 2017 года, — говорится в сообщении.
Также адвокат, представляющий интересы Виктора Бута, рассказал, что судьи Верховного суда проведут процедуру голосования о том, принимать ли к рассмотрению дело россиянина, в конце марта-апреле, сообщает РИА "Новости".
По словам Алексея Тарасова, решение вряд ли будет принято в этот день, скорее, это произойдёт позднее.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура США не стала возражать против пересмотра дела Виктора Бута.
Американская сторона обвиняет Виктора Бута в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году в США россиянин был приговорён к 25 годам тюрьмы. С 2012-го по октябрь 2016 года он находился в особом изоляторе.