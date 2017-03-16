В Госдуме ответили на слова МИД Турции о разрыве соглашений с ЕС по мигрантам
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По словам парламентария Дмитрия Новикова, Европейский союз заинтересован в том, чтобы турецкие власти сдерживали поток переселенцев.
Первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал Лайфу заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном разрыве соглашения с ЕС по мигрантам.
— Турция давно использует инструмент мигрантов для того, чтобы оказывать давление на ЕС. В ближайшей перспективе реализация подобного плана вряд ли возможна, — сказал Новиков.
По словам парламентария, диалог Турции и Евросоюза по миграционному вопросу будет продолжаться ещё долгое время.
— ЕС сегодня находится в сложном миграционном положении, они заинтересованы в том, чтобы договариваться с Турцией и чтобы Турция сдерживала поток мигрантов. Мы ещё долго будем свидетелями гадания по этому поводу между ЕС и Турцией, — подытожил Новиков.