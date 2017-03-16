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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 10:09

В Госдуме ответили на слова МИД Турции о разрыве соглашений с ЕС по мигрантам

Фото:&copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото:©РИА Новости/Максим Блинов

По словам парламентария Дмитрия Новикова, Европейский союз заинтересован в том, чтобы турецкие власти сдерживали поток переселенцев.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал Лайфу заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном разрыве соглашения с ЕС по мигрантам.

— Турция давно использует инструмент мигрантов для того, чтобы оказывать давление на ЕС. В ближайшей перспективе реализация подобного плана вряд ли возможна, — сказал Новиков.

По словам парламентария, диалог Турции и Евросоюза по миграционному вопросу будет продолжаться ещё долгое время.

— ЕС сегодня находится в сложном миграционном положении, они заинтересованы в том, чтобы договариваться с Турцией и чтобы Турция сдерживала поток мигрантов. Мы ещё долго будем свидетелями гадания по этому поводу между ЕС и Турцией, — подытожил Новиков.

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Ольга Кукушкина
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