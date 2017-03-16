В Госдуме ответили на слова МИД Турции о разрыве соглашений с ЕС по мигрантам

По словам парламентария Дмитрия Новикова, Европейский союз заинтересован в том, чтобы турецкие власти сдерживали поток переселенцев.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал Лайфу заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном разрыве соглашения с ЕС по мигрантам.

— Турция давно использует инструмент мигрантов для того, чтобы оказывать давление на ЕС. В ближайшей перспективе реализация подобного плана вряд ли возможна, — сказал Новиков.

По словам парламентария, диалог Турции и Евросоюза по миграционному вопросу будет продолжаться ещё долгое время.