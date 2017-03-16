Российский магазин слил выход Batman: The Telltale Series на Switch
Ретейлер "Геймбай" разместил на своём сайте страницу с игрой Batman: The Telltale Series для Nintendo Switch.
На странице указано, что Batman: The Telltale Series появится в продаже 30 июня 2017 года. Игра будет содержать русские субтитры и обойдётся в 1990 рублей. Сейчас можно оформить предварительный заказ.
Ошибка или слив? pic.twitter.com/inEO8Az2hW— Sergey Surepin (@iamsuredg) March 16, 2017
Официального подтверждения выхода квеста Batman: The Telltale Series на Nintendo Switch от разработчиков не было, поэтому есть два объяснения этой ситуации: либо магазин допустил ошибку, либо информация о товаре опубликована раньше времени.
Российский магазин предлагает купить Batman: The Telltale Series на Switch
Batman: The Telltale Series — графическая приключенческая игра, основанная на комиксах о Бэтмене. Первый эпизод вышел 2 августа 2016 года. Игра доступна на всех актуальных платформах.