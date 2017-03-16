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Опубликовано 16 марта 2017, 08:29

Outlast 2 запретили в Австралии

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Австралийская комиссия по классификации объяснила причину, по которой Outlast 2 получила отказ.

Хоррор Outlast 2 не соответствует главным принципам классификации. Причина — наличие в кат-сценах эпизодов с изнасилованием, показанным с видом от первого лица. Событие происходит среди группы серокожих гуманоидных существ, вовлечённых в подобие ритуальной оргии.

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Outlast 2 запретили в Австралии из-за сцен ритуальной оргии

Фото: © Wikipedia.org

Представители комиссии по классификации отметили, что подобный контент, содержащий сцены сексуального насилия, не может быть утверждён в категории R18+. В связи с этим игра получила отказ.

Аналогичная ситуация произошла и с первой частью Outlast, однако игра всё равно поступила в продажу, но уже в немного изменённом виде.

Студия Red Berrels — авторы серии Outlast — не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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