Outlast 2 запретили в Австралии
Австралийская комиссия по классификации объяснила причину, по которой Outlast 2 получила отказ.
Хоррор Outlast 2 не соответствует главным принципам классификации. Причина — наличие в кат-сценах эпизодов с изнасилованием, показанным с видом от первого лица. Событие происходит среди группы серокожих гуманоидных существ, вовлечённых в подобие ритуальной оргии.
Outlast 2 запретили в Австралии из-за сцен ритуальной оргии
Представители комиссии по классификации отметили, что подобный контент, содержащий сцены сексуального насилия, не может быть утверждён в категории R18+. В связи с этим игра получила отказ.
Аналогичная ситуация произошла и с первой частью Outlast, однако игра всё равно поступила в продажу, но уже в немного изменённом виде.
Студия Red Berrels — авторы серии Outlast — не комментируют ситуацию.