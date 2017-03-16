Володин пригласил французскую делегацию депутатов вновь посетить Крым

— Если у вас появится желание ещё раз посетить Крым вместе со своими коллегами, думаю, что мы будем рады видеть вас на родине Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, тем более они представляют этот регион сегодня уже исходя из выбора населения в их поддержку, и думаю, что это приглашение тоже подтвердят, — сказал спикер на встрече с Мариани.