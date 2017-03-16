Володин пригласил французскую делегацию депутатов вновь посетить Крым
Тьерри Мариани. Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пригласил посетить Крымский полуостров члена комиссии Национального собрания Франции по международным делам Тьерри Мариани и его коллег. Об этом спикер нижней палаты парламента сообщил во время встречи с Мариани.
— Если у вас появится желание ещё раз посетить Крым вместе со своими коллегами, думаю, что мы будем рады видеть вас на родине Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, тем более они представляют этот регион сегодня уже исходя из выбора населения в их поддержку, и думаю, что это приглашение тоже подтвердят, — сказал спикер на встрече с Мариани.
Напомним, 16 марта 2014 года в ходе всеобщего референдума среди жителей Крыма за воссоединение с Россией проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении полуострова в состав РФ.