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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 09:02

Феминистки раскритиковали Nintendo за сексизм в новой "Зельде"

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo.

Фото: © Nintendo.

По мнению Feminist Frequency, отличный геймплей не причина закрывать глаза на клише.

Некоммерческая организация Feminist Frequency заявила, что в The Legend of Zelda: Breath of the Wild есть на что посмотреть, а геймплей невероятен. Однако феминистки считают, что это не оправдывает использование сексистского сюжета.

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Феминисткам не понравился сексизм в новой "Зельде"

Фото: © Nintendo.

Также активисты раскритиковали журналистов, которые поставили игре максимальный балл. Феминистки уверены, это показывает, что обозревателям плевать на то, как женщины представлены в играх.

Ранее феминистки критиковали Nintendo за игры серии "Марио", в которых герой-мужчина спасает принцессу из лап монстра.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — фэнтезийная игра в жанре action-adventure, которая вышла 3 марта 2017 года для платформ Wii U и Switch. Новую игру высоко оценили критики: рейтинг игры на Metacritic составляет 98%.

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Сергей Сурепин
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