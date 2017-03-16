Феминистки раскритиковали Nintendo за сексизм в новой "Зельде"
Фото: © Nintendo.
По мнению Feminist Frequency, отличный геймплей не причина закрывать глаза на клише.
Некоммерческая организация Feminist Frequency заявила, что в The Legend of Zelda: Breath of the Wild есть на что посмотреть, а геймплей невероятен. Однако феминистки считают, что это не оправдывает использование сексистского сюжета.
Феминисткам не понравился сексизм в новой "Зельде"
Фото: © Nintendo.
Также активисты раскритиковали журналистов, которые поставили игре максимальный балл. Феминистки уверены, это показывает, что обозревателям плевать на то, как женщины представлены в играх.
Ранее феминистки критиковали Nintendo за игры серии "Марио", в которых герой-мужчина спасает принцессу из лап монстра.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild — фэнтезийная игра в жанре action-adventure, которая вышла 3 марта 2017 года для платформ Wii U и Switch. Новую игру высоко оценили критики: рейтинг игры на Metacritic составляет 98%.