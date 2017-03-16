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Опубликовано 16 марта 2017, 11:42

Counter-Strike: Global Offensive впервые получила новую карту

Фото: &copy; Valve Corporation,&nbsp;blog.counter-strike.net

Фото: © Valve Corporation, blog.counter-strike.net

Разработчики культового командного шутера впервые с выхода GO добавили в игру новое поле боя.

Студия Valve объявила о выходе обновления для Counter-Strike: Global Offensive. Теперь в игре появилась карта Canals, новые модели террористов Phoenix, кейс Spectrum. Также разработчики исправили мелкие недочёты.

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Для CS:GO впервые выпустили новую карту

Фото: © Valve Corporation, blog.counter-strike.net

Новая карта Canals доступна во всех режимах игры, а в новом кейсе Spectrum представлено 17 предметов и новое поколение расцветок для ножей.

Counter-Strike: Global Offensive — популярный командный шутер, ставший киберспортивной дисциплиной.

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Сергей Сурепин
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