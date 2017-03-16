Counter-Strike: Global Offensive впервые получила новую карту

Разработчики культового командного шутера впервые с выхода GO добавили в игру новое поле боя.

Студия Valve объявила о выходе обновления для Counter-Strike: Global Offensive. Теперь в игре появилась карта Canals, новые модели террористов Phoenix, кейс Spectrum. Также разработчики исправили мелкие недочёты.

Новая карта Canals доступна во всех режимах игры, а в новом кейсе Spectrum представлено 17 предметов и новое поколение расцветок для ножей.