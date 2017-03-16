Савельев: "Аэрофлот" может увеличить перевозки пассажиров на 14% в 2017 году

В этом году российская авиакомпания "Аэрофлот" может увеличить перевозки пассажиров на 14 процентов. Об этом генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

— В 2017 году мы предполагаем рост на 14%, мы перевезём больше за счёт ёмкостей, но, на наш взгляд, все авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", немножко потеряют в эффективности, в доходности, — отметил Савельев.

Он пояснил, что "Аэрофлот" предложит более низкие цены на билеты, так как "ёмкость превысит спрос".