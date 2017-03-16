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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 15:27

Савельев: "Аэрофлот" может увеличить перевозки пассажиров на 14% в 2017 году

Фото: &copy;РИА Новости/Игорь Зарембо

Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

В этом году российская авиакомпания "Аэрофлот" может увеличить перевозки пассажиров на 14 процентов. Об этом генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

— В 2017 году мы предполагаем рост на 14%, мы перевезём больше за счёт ёмкостей, но, на наш взгляд, все авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", немножко потеряют в эффективности, в доходности, — отметил Савельев.

Он пояснил, что "Аэрофлот" предложит более низкие цены на билеты, так как "ёмкость превысит спрос".

По словам генерального директора компании, в зависимости от того, будет ли возобновлено авиасообщение с Египтом и увеличено количество рейсов в Турцию, все авиакомпании покажут рост на 6–10 процентов.

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Янковская Ольга
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