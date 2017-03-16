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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 15:45

Гендиректор "Аэрофлота" оценил шансы перейти в России на отечественные самолёты

Виталий Савельев. Фото: &copy; Олег Зотов

Виталий Савельев. Фото: © Олег Зотов

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что его компания готова подписать контракт на покупку 20 отечественных самолётов Sukhoi Superjet и ещё 50 бортов МС-21, первый полёт которых намечается на апрель. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос журналиста о том, каковы шансы гражданской авиации перейти на отечественные лайнеры в ближайшие 10–15 лет.

— Вы знаете, что у нас уже летает 30 самолётов Sukhoi Superjet. Мы готовы подписать контракт ещё на 20 дополнительных и плюс 50 МС-21 — т.е. 100 (отечественных) самолётов в компании. К 2023 году они составят около 40% парка, если все поставки будут выполнены, — отметил Савельев.

Однако он добавил, что пока только импортные лайнеры могут выдержать по 15 часов полёта в сутки. В связи с этим искусственные ограничения в вопросе перехода на отечественные самолёты могут быть контрпродуктивны, подытожил Савельев.

— Искусственные ограничения в данном вопросе контрпродуктивны. Их нельзя делать. Другое дело, что у нас должна быть отечественная промышленность, у нас должны быть качественные машины, — подытожил генеральный директор "Аэрофлота".

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Янковская Ольга
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