Гендиректор "Аэрофлота" оценил шансы перейти в России на отечественные самолёты

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что его компания готова подписать контракт на покупку 20 отечественных самолётов Sukhoi Superjet и ещё 50 бортов МС-21, первый полёт которых намечается на апрель. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос журналиста о том, каковы шансы гражданской авиации перейти на отечественные лайнеры в ближайшие 10–15 лет.

— Вы знаете, что у нас уже летает 30 самолётов Sukhoi Superjet. Мы готовы подписать контракт ещё на 20 дополнительных и плюс 50 МС-21 — т.е. 100 (отечественных) самолётов в компании. К 2023 году они составят около 40% парка, если все поставки будут выполнены, — отметил Савельев.

Однако он добавил, что пока только импортные лайнеры могут выдержать по 15 часов полёта в сутки. В связи с этим искусственные ограничения в вопросе перехода на отечественные самолёты могут быть контрпродуктивны, подытожил Савельев.