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Опубликовано 16 марта 2017, 16:31

Футболист из шоу "Холостяк" шокировал подписчиков "голым" фото в туалете

Фото: социальные сети&nbsp;

Фото: социальные сети 

Судя по страницам в соцсетях украинского футболиста и участника первого сезона шоу "Холостяк", 39-летний Евгений Левченко ничего не скрывает от своих фолловеров. Микроблог знаменитости насчитывает более 2000 постов с фотографиями семимесячного сына, воспоминаниями о путешествиях и совместными снимками с супругой. Однако сегодня Евгений Левченко решил разрушить все видимые и невидимые границы, опубликовав весьма пикантный снимок, на котором он полностью обнажённый с телефоном в руках сидит на унитазе.

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Ника Степанова
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