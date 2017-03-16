Футболист из шоу "Холостяк" шокировал подписчиков "голым" фото в туалете

Судя по страницам в соцсетях украинского футболиста и участника первого сезона шоу "Холостяк", 39-летний Евгений Левченко ничего не скрывает от своих фолловеров. Микроблог знаменитости насчитывает более 2000 постов с фотографиями семимесячного сына, воспоминаниями о путешествиях и совместными снимками с супругой. Однако сегодня Евгений Левченко решил разрушить все видимые и невидимые границы, опубликовав весьма пикантный снимок, на котором он полностью обнажённый с телефоном в руках сидит на унитазе.