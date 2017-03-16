Савельев рассказал, сколько пилоты "Аэрофлота" получают в месяц

Генеральный директор "Аэрофлота" рассказал, что в месяц командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей. Несмотря на это, некоторые иностранцы ушли из российской компании из-за курса валюты.

— Многих (иностранных пилотов. — Прим. ред.) устраивает и эта зарплата, 470 тыс. рублей — это, конечно, большая зарплата, — отметил гендиректор "Аэрофлота" в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом Виталий Савельев добавил, что как только в компании отмечают прибыль, всем сотрудникам индексируют оклады. Кроме того, пилоты получают не только зарплату, но и надбавки за совершённые полёты.