Компании NVIDIA и Paccar объявили о разработке автономного грузовика
Крупнейший производитель графических ускорителей NVIDIA объявил о разработке технологических решений для автономных грузовых автомобилей Paccar, сообщается в блоге компании.
Кадр видео NVIDIA and PACCAR Developing Self-Driving Trucks. Скриншот © L!FE
Сегодня Paccar — производитель грузовиков Kenworth, Peterbilt и DAF — и NVIDIA представили в Берлине концепт автономного грузового автомобиля, созданного на основе решения Drive PX 2.
Растущий рынок технологий автономного вождения привлекает всё больше технологических компаний — начиная от Waymo и заканчивая производителем чипов Qualcomm, отмечает Reuters. Так, в понедельник Intel объявила о покупке израильского разработчика систем для беспилотных автомобилей Mobileye за $15,3 млрд.