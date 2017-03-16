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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 17:16

Компании NVIDIA и Paccar объявили о разработке автономного грузовика

Крупнейший производитель графических ускорителей NVIDIA объявил о разработке технологических решений для автономных грузовых автомобилей Paccar, сообщается в блоге компании.

Кадр видео&nbsp;NVIDIA and PACCAR Developing Self-Driving Trucks. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео NVIDIA and PACCAR Developing Self-Driving Trucks. Скриншот © L!FE

Сегодня Paccar — производитель грузовиков Kenworth, Peterbilt и DAF — и NVIDIA представили в Берлине концепт автономного грузового автомобиля, созданного на основе решения Drive PX 2.

Растущий рынок технологий автономного вождения привлекает всё больше технологических компаний — начиная от Waymo и заканчивая производителем чипов Qualcomm, отмечает Reuters. Так, в понедельник Intel объявила о покупке израильского разработчика систем для беспилотных автомобилей Mobileye за $15,3 млрд.

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Денис Яковлев
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