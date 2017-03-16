Компании NVIDIA и Paccar объявили о разработке автономного грузовика

Сегодня Paccar — производитель грузовиков Kenworth, Peterbilt и DAF — и NVIDIA представили в Берлине концепт автономного грузового автомобиля, созданного на основе решения Drive PX 2.

Растущий рынок технологий автономного вождения привлекает всё больше технологических компаний — начиная от Waymo и заканчивая производителем чипов Qualcomm, отмечает Reuters. Так, в понедельник Intel объявила о покупке израильского разработчика систем для беспилотных автомобилей Mobileye за $15,3 млрд.