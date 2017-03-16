В работе над Horizon: Zero Dawn приняли участие авторы "Игры престолов"

Студия Guerrilla обратилась за помощью к немцам из Karakter при создании визуального стиля игры.

Немецкая компания Karakter занималась не всем новым эксклюзивом PlayStation 4. Авторы Horizon: Zero Dawn привлекали художников в помощь своей внутренней команде.

Художники "Игры престолов" помогали создавать Horizon: Zero Dawn Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

Представители Karakter рассказали, что в течение трёх лет помогали Guerrilla создавать визуальную составляющую мира игры. Ориентиром художников стало видение того, как небольшие американские города могли бы выглядеть спустя тысячу лет.

Ранее сообщалось, что главная героиня Horizon: Zero Dawn — рыжеволосая девушка Элой — была отчасти списана с Игритт из "Игры престолов". Ещё в 2015 году разработчики рассказали, что девушка-протагонист — рискованный выбор.