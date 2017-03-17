Оксана Самойлова: от Playboy-модели до бизнесвумен и мамы троих детей

Жена популярного рэпера, хозяйка модных бутиков и счастливая мама двух очаровательных дочерей, пребывающая в ожидании третьего ребёнка, Оксана Самойлова стала объектом зависти тысячи менее успешных девушек. Однако жизнь 28-летней супруги Джигана не всегда была красивой глянцевой картинкой.

Денис (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) и Оксана познакомились в ночном клубе в 2009 году. По официальной версии, вспыхнувшие между ними чувства оказались настолько сильны, что тогда ещё никому не известный музыкант буквально через несколько дней предложил девушке провести с ним романтические каникулы у океана.

Восемь лет назад рэпера Джигана, одного из многих артистов компании Black Star, не ждали на красных дорожках и на громких вечеринках. Семье приходилось ютиться в скромной квартире — без панорамных окон, евроремонта и особых удобств. Девочка Ариела, первенец музыканта и его жены, родилась в обычном районном роддоме. В отличие от сестры Леи, появившейся на свет в элитной подмосковной клинике "Лапино". На выписку Ариелы артист приехал в спортивном костюме, подарив супруге скромный букет цветов. Лея же покидала роддом на новеньком "бентли" папы с охапками роз и десятком воздушных шаров.

27 июля 2011 года родилась первая наследница пары — девочка Ариела

Малышка Лея появилась на свет 3 сентября 2014 года

К моменту рождения Леи чета переехала из скромной квартиры в шикарный пентхаус в центре Москвы. Пока новорождённая спала на белых пуховых перинах дорогой колыбели, Оксана обустраивала семейное гнёздышко по последним модным тенденциям.

Превратившись в прекрасного лебедя, Самойлова занялась собственным модным бизнесом и по крупицам стала создавать образ идеальной семьи. Но, как полагается, скелеты в шкафу прятать долго не удалось. Злопыхатели вспоминают не её заслуги в модной индустрии и на семейном поприще, а пластические операции и многочисленные эротические фотосессии. Последних в фотоархивах нынче порядочной хранительницы очага хоть отбавляй. Вот снимки в красном нижнем белье, а вот обнажённая девушка наслаждается отдыхом в джакузи вместе с будущим супругом и ещё одной барышней.

Обладательница идеальных черт лица и стройного тела не устаёт отрицать, что нож пластического хирурга не касался её аппетитных форм. Однако факт операций налицо: установка виниров, увеличение губ, пластика носа, установка филлеров в области скул, увеличение груди. Именно такой список процедур, по мнению тех, кто неустанно следит за жизнью Самойловой, позволил Оксане стать женщиной-мечтой.