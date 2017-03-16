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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 17:45

Меркель передала сердечный привет Путину

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером. В рамках переговоров Зеерхофер передал российскому лидеру привет от канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

— Разрешите передать вам сердечный привет нашего федерального канцлера. Она несколько раз напоминала, чтобы я не забыл это сделать. И она сказала, что в начале мая хочет посетить вас, — сообщил глава Свободного государства Бавария на встрече с Путиным.

Российский президент заявил, что в России ждут с визитом Меркель 2 мая.

— Передайте наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждём с визитом госпожу Меркель второго мая, — сказал он.

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Александр Юнашев
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