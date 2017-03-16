Меркель передала сердечный привет Путину

— Разрешите передать вам сердечный привет нашего федерального канцлера. Она несколько раз напоминала, чтобы я не забыл это сделать. И она сказала, что в начале мая хочет посетить вас, — сообщил глава Свободного государства Бавария на встрече с Путиным.