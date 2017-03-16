Меркель передала сердечный привет Путину
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Сегодня президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером. В рамках переговоров Зеерхофер передал российскому лидеру привет от канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
— Разрешите передать вам сердечный привет нашего федерального канцлера. Она несколько раз напоминала, чтобы я не забыл это сделать. И она сказала, что в начале мая хочет посетить вас, — сообщил глава Свободного государства Бавария на встрече с Путиным.
Российский президент заявил, что в России ждут с визитом Меркель 2 мая.
— Передайте наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждём с визитом госпожу Меркель второго мая, — сказал он.