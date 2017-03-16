Семь человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии
Турецкий грузовой корабль затонул у берегов Ливии. Об этом сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на собственные источники. Остаётся неизвестной судьба семи человек, находившихся на борту. Спасательные службы приступили к поискам пострадавших.
Фото: twitter
По предварительным данным, шестерых членов экипажа удалось спасти.
Фото: twitter
Причина, по которой затонуло грузовое судно, пока не установлена. Сообщается, что корабль перевозил мраморные блоки.