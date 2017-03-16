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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 18:51

Семь человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии

Турецкий грузовой корабль затонул у берегов Ливии. Об этом сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на собственные источники. Остаётся неизвестной судьба семи человек, находившихся на борту. Спасательные службы приступили к поискам пострадавших.

Фото: twitter

Фото: twitter

По предварительным данным, шестерых членов экипажа удалось спасти.

Фото: twitter

Фото: twitter

Причина, по которой затонуло грузовое судно, пока не установлена. Сообщается, что корабль перевозил мраморные блоки.

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Олеся Сучилкина
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