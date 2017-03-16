Семь человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии

Турецкий грузовой корабль затонул у берегов Ливии. Об этом сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на собственные источники. Остаётся неизвестной судьба семи человек, находившихся на борту. Спасательные службы приступили к поискам пострадавших.