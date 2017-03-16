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Регион
Опубликовано 16 марта 2017, 18:03

Студия-разработчик игровых "Ходячих мертвецов" сменила руководство

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/telltalegames

Фото: © facebook.com/telltalegames

У студии Telltale Games, создавшей игровые сериалы The Walking Dead и The Wolf Among Us, сменился руководитель.

Кевин Брунер возглавлял Telltale Games с января 2015 года. Теперь он уступит свой пост Дэну Коннорсу — ещё одному сооснователю студии. Коннорс уже много лет работает в игровой индустрии: его карьера началась в студии LucasArts ещё в 1994 году.

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Глава Telltale Games ушёл со своего поста

Фото: © facebook.com/telltalegames

Представители Telltale подтвердили информацию о смене руководства, заявив, что рады приходу Дэна на пост главы компании. Брунер, в свою очередь, рассказал, что для него "пришло время двигаться дальше".

На данный момент Telltale Games занята выпуском новых эпизодов третьего сезона The Walking Dead, а позже в этом году студия должна выпустить свою игру по "Стражам Галактики".

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Станислав Погорский
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