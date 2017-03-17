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Опубликовано 17 марта 2017, 05:53

The Binding of Isaac выйдет на Nintendo Switch на этой неделе

Кадр видео: youtube/Nicalis, Inc.

Кадр видео: youtube/Nicalis, Inc.

На этой неделе список игр Nintendo Switch пополнится несколькими проектами от независимых студий, включая The Binding of Isaac.

Владельцев консоли Nintendo Switch ждёт пополнение игр, доступных для загрузки через цифровой магазин eShop. Всего в списке появится четыре новых проекта.

Самой ожидаемой новинкой станет экшен-RPG The Binding of Isaac: Afterbirth+. Ранее она была выпущена почти на все современные платформы, включая мобильные устройства, а теперь доберётся и до Switch. The Binding of Isaac выйдет уже 17 марта.

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The Binding of Isaac выйдет на Nintendo Switch 17 марта

Также в eShop появятся скачиваемые игры Human Resource Machine, Little Inferno и World of Goo. Цена каждой из них для американского региона составит 10 долларов.

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Станислав Погорский
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