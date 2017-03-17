The Binding of Isaac выйдет на Nintendo Switch на этой неделе

На этой неделе список игр Nintendo Switch пополнится несколькими проектами от независимых студий, включая The Binding of Isaac.

Владельцев консоли Nintendo Switch ждёт пополнение игр, доступных для загрузки через цифровой магазин eShop. Всего в списке появится четыре новых проекта.

Самой ожидаемой новинкой станет экшен-RPG The Binding of Isaac: Afterbirth+. Ранее она была выпущена почти на все современные платформы, включая мобильные устройства, а теперь доберётся и до Switch. The Binding of Isaac выйдет уже 17 марта.