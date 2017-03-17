Авторы "Гвинта" проведут турнир с призовым фондом в 100 000 долларов

Разработчики "Гвинта: Ведьмак. Карточная игра" объявили о начале регистрации на турнир с призовым фондом в 100 000 долларов.

Студия CD Projekt RED объявила о проведении турнира по игре "Гвинт", участники которого будут бороться за призовой фонд в 100 000 долларов.

Особенностью мероприятия станет то, что обычные игроки будут соревноваться с киберспортсменами другой карточной дисциплины — Hearthstone от Blizzard. Всего заявлено четыре про-игрока: Trump, Lifecoach, Noxious и Ppd.