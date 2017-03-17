Авторы "Гвинта" проведут турнир с призовым фондом в 100 000 долларов
Разработчики "Гвинта: Ведьмак. Карточная игра" объявили о начале регистрации на турнир с призовым фондом в 100 000 долларов.
Студия CD Projekt RED объявила о проведении турнира по игре "Гвинт", участники которого будут бороться за призовой фонд в 100 000 долларов.
Особенностью мероприятия станет то, что обычные игроки будут соревноваться с киберспортсменами другой карточной дисциплины — Hearthstone от Blizzard. Всего заявлено четыре про-игрока: Trump, Lifecoach, Noxious и Ppd.
CD Projekt RED проведёт турнир по "Гвинту" за 100 000 долларов
На данный момент "Гвинт" находится в стадии тестирования на PC, PS4 и Xbox One. Турнир будет проводиться для PC-версии, а зарегистрироваться можно на официальном сайте.
Изначально гвинт был мини-игрой в The Witcher 3, но получил огромную популярность и стал отдельным бесплатным проектом.