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Опубликовано 17 марта 2017, 06:42

Авторы "Гвинта" проведут турнир с призовым фондом в 100 000 долларов

Фото: &copy;&nbsp;wikia.com

Фото: © wikia.com

Разработчики "Гвинта: Ведьмак. Карточная игра" объявили о начале регистрации на турнир с призовым фондом в 100 000 долларов.

Студия CD Projekt RED объявила о проведении турнира по игре "Гвинт", участники которого будут бороться за призовой фонд в 100 000 долларов.

Особенностью мероприятия станет то, что обычные игроки будут соревноваться с киберспортсменами другой карточной дисциплины — Hearthstone от Blizzard. Всего заявлено четыре про-игрока: Trump, Lifecoach, Noxious и Ppd.

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CD Projekt RED проведёт турнир по "Гвинту" за 100 000 долларов

Фото: © wikia.com

На данный момент "Гвинт" находится в стадии тестирования на PC, PS4 и Xbox One. Турнир будет проводиться для PC-версии, а зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Изначально гвинт был мини-игрой в The Witcher 3, но получил огромную популярность и стал отдельным бесплатным проектом.

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Станислав Погорский
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