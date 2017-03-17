Sony прекращает производство PlayStation 3

Спустя одиннадцать лет японская компания прощается с консолью. Производство завершится в марте.

По информации Game's Talk, консоль PlayStation 3 уже в ближайшее время ожидает закат — компания Sony планирует в этом месяце прекратить производство устройства в Японии.

В Японии прекращается производство PlayStation 3 Фото: © Flickr/Michel

Как стало известно, Sony обновила официальную страницу консоли. Там появилась информация, что в скором времени завершится производство консоли. Речь идёт пока только о Японии.

Пока нет информации касаемо западного рынка.