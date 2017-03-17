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Опубликовано 17 марта 2017, 08:04

Sony прекращает производство PlayStation 3

Фото: &copy; Flickr/Michel

Фото: © Flickr/Michel

Спустя одиннадцать лет японская компания прощается с консолью. Производство завершится в марте.

По информации Game's Talk, консоль PlayStation 3 уже в ближайшее время ожидает закат — компания Sony планирует в этом месяце прекратить производство устройства в Японии.

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В Японии прекращается производство PlayStation 3

Фото: © Flickr/Michel

Как стало известно, Sony обновила официальную страницу консоли. Там появилась информация, что в скором времени завершится производство консоли. Речь идёт пока только о Японии.

Пока нет информации касаемо западного рынка.

Консоль PlayStation 3 поступила в продажу 11 ноября 2006 года в Японии. До России она добралась только 20 апреля 2007 года. По состоянию на 3 апреля 2015 года количество проданных PS3 составило 87 миллионов консолей.

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Сергей Сурепин
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