Sony прекращает производство PlayStation 3
Спустя одиннадцать лет японская компания прощается с консолью. Производство завершится в марте.
По информации Game's Talk, консоль PlayStation 3 уже в ближайшее время ожидает закат — компания Sony планирует в этом месяце прекратить производство устройства в Японии.
В Японии прекращается производство PlayStation 3
Как стало известно, Sony обновила официальную страницу консоли. Там появилась информация, что в скором времени завершится производство консоли. Речь идёт пока только о Японии.
Пока нет информации касаемо западного рынка.
Консоль PlayStation 3 поступила в продажу 11 ноября 2006 года в Японии. До России она добралась только 20 апреля 2007 года. По состоянию на 3 апреля 2015 года количество проданных PS3 составило 87 миллионов консолей.