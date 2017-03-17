Гоните деньги. Как игры заставляют тебя платить

Российская аудитория довольно непростая в отношении платежей. Исследование Mail.ru за 2016 год показало, что 51% аудитории никогда не платил, а 30% не делают этого принципиально. Во многом это происходит потому, что в сознании игрока компьютерный танк вроде как бесплатный, хотя на самом деле — нет. Как же действуют разработчики, чтобы всё-таки вытрясти из вас немного деньжат?

Для того чтобы игроки оставались в игре, туториал делают максимально простым и понятным. Вряд ли вам понравится ломать голову над сложной загадкой, не до конца понимая, на какие кнопки стоит давить. Скорее всего, вы просто удалите такую игру. С платежами то же самое — первый раз должен быть максимально простым, недорогим и давать максимум бонусов. Во-первых, игрок узнаёт, как тут донатить, а, во-вторых преодолевает некоторый психологический барьер. Когда сделан первый платёж, пусть самый маленький, второй уже дастся легче.

Донат, дай мне силу!

Разнообразные бусты, ускорения и усиления помогают игроку быстрее пройти уровень. Это как если бы в поликлинике вам предложили получить подпись на справке, минуя очередь из бабулек. В хорошо проработанных играх вам предложат заплатить именно тогда, когда вам это будет нужно: например, перед вами сложный уровень или вы застряли. Иногда усиление могут сначала предложить попробовать бесплатно.

В грамотно монетизированной игре у вас не создастся ощущения, что из вас "качают деньги", наоборот, это правда может сделать игровой процесс более приятным. Тут всё зависит от мастерства разработчиков — не один игрок уже попался в ловушку pay to win.

No money, no honey!

Мы подошли к моменту, за что все не любят формат free-2-play. Иногда аудитория игры делится на два лагеря: на тех, у кого много времени, и на тех, у кого много денег. Естественно, разработчики хотят выжать максимум из вторых и начинают продавать предметы, персонажей и усиления, которые дают платящим огромное преимущество над неплатящими игроками. Подобный подход не только вызывает среди неплатящих игроков праведный гнев, но и не учитывает редких пользователей, у которых хватает и денег, и времени. Они начинают массово доминировать над всеми, и пользователи в ярости удаляют игру — причём как те, кто играет бесплатно, так и те, кто в принципе готов был платить.

Если игра не мультиплеерная, такой подход выглядит как довольно топорное предложение заплатить, чтобы пройти трудный участок игры. Расчёт на то, что со временем вы так задолбаетесь, что и правда заплатите. Но, с другой стороны, вы можете удалить игру — благо, выбор сейчас велик.

Сравнительно честные способы

Один из очевидных выходов из ситуации заключается в том, чтобы продавать что-то, не оказывающее существенного влияния на баланс сил, но делающее игровой процесс более приятным. Это может быть ускорение получения опыта, уменьшение времени на смену локации или возрождение. Заплатившие игроки могут таким образом немного ускорить своё развитие и пропустить какие-то скучные моменты ожидания, но серьёзного преимущества над другими не получат.

Если в игре требуются какие-то очки или валюта, чтобы запустить сам процесс, как в покере вам нужны фишки, то их продают за умеренную плату. Платящие игроки играют больше и дольше, но не обязательно лучше.

Всё как в жизни

Несмотря на то что многие игроки не платят, free-2-play не только живёт, но и приносит хороший доход. Во многом потому, что разработчики продуктов умеют создать в игре мир, в котором платить приятно. Вы получаете удовольствие, команда разработчиков — зарплату и возможность развивать проект, все счастливы.

В игре с большим сообществом активных игроков образуются социальные связи — юзеры дружат, враждуют, мутят романы. Там можно дарить подарки и отмечать знаковые события: праздники и свадьбы в играх требуют вложений, но часто бывают очень приятными. Иногда что-то купить можно просто для красоты или обозначения своего статуса — в жизни мы практикуем такое постоянно. Тут можно спекулировать о грани между реальностью и виртуальным миром, но с точки зрения доната ответ прост — трать на то, что приносит тебе удовольствие. Ведь зачем ещё нужны деньги?