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Регион
Опубликовано 17 марта 2017, 11:21

В Швеции эвакуировали самолёт с министром обороны страны из-за сообщения о бомбе

Фото: &copy; РИА Новости/Игорь Зарембо

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Местные полицейские рассказали, что интерпретировали звонок как телефонный розыгрыш.

Пассажиры самолёта в городе Лулео, в котором находился министр обороны Швеции Петер Хультквист, были эвакуированы перед вылетом из-за полученного сообщения о бомбе. Об этом сообщается на сайте газеты The Local.

— Голос звонившего был молодой. Звонок интерпретировали как телефонный розыгрыш, голос был мужским, но наверняка мы не знаем, — сообщили порталу в полиции.

Известно, что самолёт остановили на взлётной полосе. В Минобороны Швеции комментировать инцидент отказались.

— Мы не раскрываем графики или какие-либо детали наших поездок, — сказали в ведомстве.

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Светлана Купчинская
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