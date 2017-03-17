В Швеции эвакуировали самолёт с министром обороны страны из-за сообщения о бомбе

Местные полицейские рассказали, что интерпретировали звонок как телефонный розыгрыш.

Пассажиры самолёта в городе Лулео, в котором находился министр обороны Швеции Петер Хультквист, были эвакуированы перед вылетом из-за полученного сообщения о бомбе. Об этом сообщается на сайте газеты The Local.

— Голос звонившего был молодой. Звонок интерпретировали как телефонный розыгрыш, голос был мужским, но наверняка мы не знаем, — сообщили порталу в полиции.

Известно, что самолёт остановили на взлётной полосе. В Минобороны Швеции комментировать инцидент отказались.