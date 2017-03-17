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Опубликовано 17 марта 2017, 13:01

"Высшая проба" Игоря Гуляева на Неделе моды в Москве

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: Архивы пресс-служб

У столичных модников выдался удачный повод выгулять свои наряды: на московской Неделе моды Mercedes-Benz отгремел показ питерского дизайнера Игоря Гуляева. Новую коллекцию модельер назвал "Высшая проба". Под звуки динамичной музыки показ открыли столичные тусовщики — диджеи Руслан и Сергей Смирновы, известные как S-brothers-S. В первом ряду появления моделей на подиуме ожидали Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Алла Михеева и другие знаменитости.

Кристина Орбакайте Фото: Архивы пресс-служб

Кристина Орбакайте

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Филипп Киркоров. Фото: Архивы пресс-служб

Филипп Киркоров. Фото: Архивы пресс-служб

Игорь Николаев Фото: Архивы пресс-служб

Игорь Николаев

Фото: Архивы пресс-служб

Надежда Бабкина Фото: Архивы пресс-служб

Надежда Бабкина

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Эвелина Блёданс Фото: Архивы пресс-служб

Эвелина Блёданс

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Алла Михеева Фото: Архивы пресс-служб

Алла Михеева

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Юлия Барановская Фото: Архивы пресс-служб

Юлия Барановская

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Катя Лель Фото: L!FE

Катя Лель

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Игорь Гуляев Фото: L!FE

Игорь Гуляев

Фото: L!FE

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Рустам Мамедов
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