"Высшая проба" Игоря Гуляева на Неделе моды в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
У столичных модников выдался удачный повод выгулять свои наряды: на московской Неделе моды Mercedes-Benz отгремел показ питерского дизайнера Игоря Гуляева. Новую коллекцию модельер назвал "Высшая проба". Под звуки динамичной музыки показ открыли столичные тусовщики — диджеи Руслан и Сергей Смирновы, известные как S-brothers-S. В первом ряду появления моделей на подиуме ожидали Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Алла Михеева и другие знаменитости.
Кристина Орбакайте
Фото: Архивы пресс-служб
Фото: L!FE
Филипп Киркоров. Фото: Архивы пресс-служб
Игорь Николаев
Фото: Архивы пресс-служб
Надежда Бабкина
Фото: Архивы пресс-служб
Фото: L!FE
Эвелина Блёданс
Фото: Архивы пресс-служб
Фото: L!FE
Алла Михеева
Фото: Архивы пресс-служб
Фото: L!FE
Юлия Барановская
Фото: Архивы пресс-служб
Фото: L!FE
Катя Лель
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Игорь Гуляев
Фото: L!FE