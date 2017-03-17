"Высшая проба" Игоря Гуляева на Неделе моды в Москве

У столичных модников выдался удачный повод выгулять свои наряды: на московской Неделе моды Mercedes-Benz отгремел показ питерского дизайнера Игоря Гуляева. Новую коллекцию модельер назвал "Высшая проба". Под звуки динамичной музыки показ открыли столичные тусовщики — диджеи Руслан и Сергей Смирновы, известные как S-brothers-S. В первом ряду появления моделей на подиуме ожидали Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Алла Михеева и другие знаменитости.