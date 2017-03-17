В League of Legends добавят ЛГБТ-персонажей
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Разработчики считают, что игроки с нетрадиционной сексуальной ориентацией чувствуют себя обделёнными.
Директор по дизайну Riot Games Грег Стрит сообщил, что в скором времени в League of Legends появятся ЛГБТ-персонажи. Это сделано для того, чтобы игроки с нетрадиционной сексуальной ориентацией могли себя ассоциировать с героями игры.
ЛГБТ-персонажей добавят в League of Legends
Фото: © wikipedia.org
По словам разработчиков, они не будут добавлять лесбиянку в игру для галочки, однако в игре точно появятся геи. Когда и кто именно, не сообщается.
Мы обязаны это сделать, ради игроков
Грег Стрит, директор по дизайну Riot Games
Ранее на вопрос представления ЛГБТ-сообщества в играх обратила внимание студия Blizzard. Разработчики рассказали, что один из персонажей Overwatch — Трейсер — лесбиянка.