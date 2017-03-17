ЦРУ использует для обучения сотрудников настольные игры

С их помощью аналитики моделируют возможные ситуации и учатся работать в одной команде.

Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США внесли в программу обучения сотрудников новый элемент — настольные игры. О том, как с их помощью готовят специалистов в самых различных областях, рассказал старший аналитик ЦРУ Дэвид Клоппер (David Clopper) в материале для Ars Technica.

В ЦРУ аналитикам можно играть в настольные игры ежедневно, за это ещё и платят! Фото: © East News

Штабные игры уже много лет используются для обучения будущих военных управленцев и как попытка предугадать возможное развитие действий, смоделировать его, прежде чем вступать в бой. Однако игры, используемые ЦРУ, отличаются от классических штабных и больше всего похожи на популярную настольную игру "Пандемия".

"Пандемия" относится к классу командных игр, где участники, объединившись, спасают Землю от глобальной угрозы. Примерно такой же механизм и у игры разведывательного управления. В её рамках до семи игроков в одной команде, включая политического, военного и экономического аналитиков, вместе решают различные проблемы по всему земному шару.

Игра тренирует очень важные для будущих аналитиков качества — умение собирать информацию из разрозненных частей, работать командой и перераспределять ресурсы в процессе решения задач. Такие игры не просто моделируют реальные кейсы, но и учат важности совместной работы.

Часть игр разрабатывается отдельно, под ситуацию или проблему, которую аналитикам ЦРУ необходимо решить. Например "Босс мафии: охота за Эль-Чапо" моделирует ситуацию взаимодействия Центрального разведывательного управления с правоохранительными органами и различными партнёрами по всему миру, чтобы найти и обезвредить главу наркокартеля.