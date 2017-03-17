Видео: Японцы проводят учебную эвакуацию на случай обстрелов со стороны КНДР

Из-за увеличившейся в последнее время вероятности ракетного удара со стороны КНДР власти японского города Ога в префектуре Акита провели первую в истории учебную эвакуацию местных жителей, передаёт Japan Today.

По сценарию учений Северная Корея начала обстрел, жителям была дана команда срочно покинуть свои дома и направляться в здание местной школы.

За учением наблюдали сотрудники префектуры и мэрии города, а 110 местных жителей были непосредственно задействованы в мероприятиях. По плану учений центральные власти довели информацию о тревоге через систему оповещения J-Alert, которая используется и в случае стихийных действий. После получения сигнала местные власти через систему громкоговорителей и СМС-оповещение известили жителей города о тревоге.