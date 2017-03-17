ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2017, 10:32

Видео: Японцы проводят учебную эвакуацию на случай обстрелов со стороны КНДР

Кадр видео&nbsp;北のミサイル落下を想定　秋田で初の住民避難訓練(17/03/17).

Кадр видео 北のミサイル落下を想定　秋田で初の住民避難訓練(17/03/17).

Из-за увеличившейся в последнее время вероятности ракетного удара со стороны КНДР власти японского города Ога в префектуре Акита провели первую в истории учебную эвакуацию местных жителей, передаёт Japan Today.

По сценарию учений Северная Корея начала обстрел, жителям была дана команда срочно покинуть свои дома и направляться в здание местной школы.

За учением наблюдали сотрудники префектуры и мэрии города, а 110 местных жителей были непосредственно задействованы в мероприятиях. По плану учений центральные власти довели информацию о тревоге через систему оповещения J-Alert, которая используется и в случае стихийных действий. После получения сигнала местные власти через систему громкоговорителей и СМС-оповещение известили жителей города о тревоге.

image

Японское телевидение показало кадры первой в истории учебной эвакуации на случай обстрелов со стороны КНДР

BannerImage
Александр Шоршин
  • Новости
  • КНДР
  • Япония
  • КНДР (Северная Корея)
  • Наука и технологии
  • Наука
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar