Геймеры с неограниченными возможностями

По данным Росстата за 2016 год, в России насчитывается почти 13 миллионов инвалидов. Из них 617 тысяч — дети. А они, как известно, являются самыми заядлыми игроками. Всемирные исследования показали, что от всего населения земли люди с ограниченными возможностями составляют 10%, а это примерно 700 миллионов человек.

Исследование Newzoo за 2017 год показало, что в России проживает 74 миллиона геймеров при общем населении в 143 миллиона. С каждым годом эта цифра увеличивается. Но мы всё равно отстаём от Америки по количеству людей, играющих в видеоигры. Там геймеров 157 миллионов при общем населении в 318 миллионов. Всё ещё считаете, что видеоигры непопулярны? Давайте узнаем, что об этом думают сами геймеры.

Лайф связался с Павлом Гринёвым, видеоблогером, который специализируется на прохождении игр нашего детства. И задал ему вопрос о наличии устройств, которые позволяют людям с ограниченными возможностями стать частью игрового сообщества.

Не представляю, какие такие специальные приспособления должны создавать производители консолей. К примеру, если человек не может видеть или слышать — полноценно поиграть в видеоигру он никак не сможет, и тут никакие приспособления не помогут Павел Гринёв

Нет точных данных о геймерах с ограниченными возможностями, но отрицать то, что они тоже играют в видеоигры, нельзя, и этому есть сотни доказательств. Однако крупные игровые компании почему-то забывают о том, что не все люди могут нажимать комбинации клавиш. Этим вопросом озабочены маленькие компании, которые разрабатывают различные устройства для людей с ограниченными возможностями.

Лайф пообщался с одним из таких разработчиков — Ридом Кимболом. В детстве он перенёс менингит, что привело к ухудшению слуха. После чего он задался целью разрабатывать периферийные устройства для людей с ограниченными возможностями.

Одним из первых проектов Рида стало написание субтитров к игре Doom 3. Звук является ключевым элементом видеоигр. Он сигнализирует об опасности, которая грозит игроку. Он выделил такие сигналы разными цветами, чтобы слабослышащие люди могли погрузиться в атмосферу игры.

Я начал работу над Doom 3 CC, потому что считаю важным, чтобы все люди имели доступ к информации и развлечениям, иначе они не смогут чувствовать себя частью сообщества

Он также добавил, что есть огромное количество примеров тому, что геймеры с ограниченными возможностями не просто играют в игры, а связывают с этим свою жизнь. Один из таких примеров — Мэтью Финк. Этот парень не только играет в StarCraft 2, он не уступает профессиональным игрокам в этой дисциплине.

В данный момент Рид покинул игровую индустрию. Сейчас он работает учителем и преподаёт киноискусство для учеников старшей школы. Иногда занимается продюсированием кино. Одна из его последних работ посвящена болезни Крона.

Но Рид Кимбол не единственный, кто озабочен вопросом адаптации устройств для геймеров с ограниченными возможностями. В Великобритании существует организация Special Effect, цель которой — помочь инвалидам познать все прелести виртуальных развлечений. Лайф поговорил с её представителем.

Наша команда занимается модификацией контроллеров, чтобы люди с ограниченными возможностями могли играть в видеоигры и общаться с окружающим миром

На практике это означает, что они спрашивают людей, во что они хотят играть и каковы их индивидуальные возможности, затем сопоставляют эти факты, модифицируют или создают специально разработанные игровые установки.

Мы ничего не производим и не продаём, и мы не берём плату за нашу работу. Мы делаем это не просто ради удовольствия. Посредством выравнивания игрового поля мы объединяем семьи и друзей и оказываем глубокое позитивное влияние на вовлечённость, уверенность и качество жизни

В будущем организация намерена продолжить работать с людьми с ограниченными возможностями, а также продолжить исследования в области инновационных способов увеличения числа людей, которые будут играть в игры. Они также сотрудничают с компаниями в этой отрасли, чтобы сделать их игры более доступными.

Одним из ярких примеров деятельности компании является девочка Сейда. Она родилась со страшным диагнозом — детским церебральным параличом. Как и все девочки её возраста, она является фанаткой Disney. Внимание ребёнка привлекла игра Disney Infinity. Любая другая девочка получила бы игру в подарок на следующий день, но даже нажатие на кнопку или движение стика являются для девочки непреодолимым испытанием.

Специалисты из Special Effect придумали для девочки специальную панель управления, которая позволяет ей выполнять все необходимые действия в видеоиграх. Для неё нет ограничений, она может полностью наслаждаться игровым процессом любой игры. И полноправно называть себя геймером. Разве это не чудо?

Карлос Васкез — феноменальный человек и абсолютно точно самый преданный фанат игры Mortal Kombat. Когда ему было десять, врачи поставили ему диагноз — глаукома. Заболевание постепенно снижает зрение, что неизбежно ведёт к полной слепоте. Но даже этот фактор не остановил игрока. Потеряв зрение, Карлос решил сфокусироваться на другом чувстве — слухе. Как оказалось, в игре озвучены абсолютно все звуки ударов. Он выучил их и достиг невероятных успехов в игре.

К примеру, в 2014 году он посетил EVO 2014 — турнир, в котором соревнуются профессиональные игроки в файтинги. И что бы вы думали? Карлос выступил не просто достойно, он не проиграл ни единого раунда в первых двух матчах. У него также есть канал на YouTube, где он выкладывает записи своих матчей.

Не надо думать, что даже самый страшный диагноз ставит точку в жизни человека. Каждый из них преодолевает невероятные испытания и совершает подвиги ежедневно. Ведь будем честны, ограничения только у нас в голове. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на примеры выше.