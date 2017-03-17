В Кремле прокомментировали предложение Госдумы о проведении двух амнистий
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле пока не сформулирована позиция по предложению депутатов Государственной думы провести в 2017 году сразу две амнистии — в честь столетия революции и годовщины воссоединения РФ и Крыма.
— Насколько я знаю, какой-то позиции в данном случае нет в Кремле, по крайней мере, той, о которой я мог бы вам сообщить, — заявил Дмитрий Песков.