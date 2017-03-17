Стала известная дата выхода обновлённой версии Full Throttle
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Переиздание легендарного квеста от Double Fine поступит в продажу 18 апреля 2017 года.
Студия Double Fine объявила, что обновлённая версия классической приключенческой игры Full Throttle выйдет 18 апреля. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Double Fine выпустит обновлённую версию Full Throttle
Фото: © wikipedia
В Full Throttle Remastered разработчики перерисовали графику, при этом сохранив знакомый визуальный стиль. У игроков будет возможность переключаться на "классический" режим со старой графикой.