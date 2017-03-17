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Опубликовано 17 марта 2017, 12:12

Стала известная дата выхода обновлённой версии Full Throttle

Фото: &copy; Wikipedia

Фото: © Wikipedia

Переиздание легендарного квеста от Double Fine поступит в продажу 18 апреля 2017 года.

Студия Double Fine объявила, что обновлённая версия классической приключенческой игры Full Throttle выйдет 18 апреля. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Double Fine выпустит обновлённую версию Full Throttle

Фото: © wikipedia

В Full Throttle Remastered разработчики перерисовали графику, при этом сохранив знакомый визуальный стиль. У игроков будет возможность переключаться на "классический" режим со старой графикой.

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Сергей Сурепин
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