Стала известная дата выхода обновлённой версии Full Throttle

Переиздание легендарного квеста от Double Fine поступит в продажу 18 апреля 2017 года.

Студия Double Fine объявила, что обновлённая версия классической приключенческой игры Full Throttle выйдет 18 апреля. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Double Fine выпустит обновлённую версию Full Throttle Фото: © wikipedia