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Опубликовано 17 марта 2017, 11:41

Анонсирована новая игра про Соника

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Harthric

Фото: © facebook.com/Harthric

Любимый всеми синий ёж в скором времени порадует своих фанатов в игре Sonic Forces.

Компания Sega анонсировала новую большую игру со своим маскотом — синим скоростным ежом Соником. Игра получила название Sonic Forces. Об этом разработчики сообщили во время конференции на фестивале SXSW в Остине.

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Новая игра про Соника выйдет к концу 2017 года.

Фото: © facebook.com/Harthric

Игра выйдет в конце 2017 года — в праздничный период. Sonic Forces будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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