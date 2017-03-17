Анонсирована новая игра про Соника
Фото: © facebook.com/Harthric
Любимый всеми синий ёж в скором времени порадует своих фанатов в игре Sonic Forces.
Компания Sega анонсировала новую большую игру со своим маскотом — синим скоростным ежом Соником. Игра получила название Sonic Forces. Об этом разработчики сообщили во время конференции на фестивале SXSW в Остине.
Новая игра про Соника выйдет к концу 2017 года.
Фото: © facebook.com/Harthric
Игра выйдет в конце 2017 года — в праздничный период. Sonic Forces будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.