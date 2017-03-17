ГД одобрила закон об уголовной ответственности за зацепинг и ослепление пилотов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности для зацеперов, а также хулиганов, которые кидают камни в поезда и ослепляют пилотов лазерными указками.

Стоит отметить, что поправки дополнят статью "Хулиганство". Теперь нарушившие закон в различных видах транспорта будут приговорены к пяти годам лишения свободы. Тем, кто совершил преступление в составе группы и по предварительному сговору, грозит до семи лет колонии. Если нарушители применяли взрывные устройства, то закон предусматривает до восьми лет лишения.