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Регион
Опубликовано 17 марта 2017, 15:15

ГД одобрила закон об уголовной ответственности за зацепинг и ослепление пилотов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности для зацеперов, а также хулиганов, которые кидают камни в поезда и ослепляют пилотов лазерными указками.

Стоит отметить, что поправки дополнят статью "Хулиганство". Теперь нарушившие закон в различных видах транспорта будут приговорены к пяти годам лишения свободы. Тем, кто совершил преступление в составе группы и по предварительному сговору, грозит до семи лет колонии. Если нарушители применяли взрывные устройства, то закон предусматривает до восьми лет лишения.

В свою очередь зацеперам и хулиганам, использующим лазерные указки для ослепления пилотов, грозит срок наказания в виде двух лет лишения свободы.

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Янковская Ольга
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