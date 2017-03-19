Морду бить или вместе пить? Как отличить хипстера от нормального человека

Будь бдителен!

Растущая популярность российской гик-культуры не подлежит сомнению. Ежегодные крупные фестивали, кассовые сборы экранизаций и популярность настольных игр — яркое тому доказательство. Но, товарищи, не теряйте бдительности! Далеко не каждому прилизанному очкарику в футболке с надписью GEEK можно доверять!

Подвёрнутые джинсы, белые кроссовки, аккуратная борода — знакомая картина? Ты наверняка встречал на улице такого парня, и, скорее всего, в этот момент он жевал вегетарианский бургер или разъезжал по тротуару на гироскутере. Или, быть может, это была девушка в застёгнутой на все пуговицы рубашке и огромных очках?

И ведь каждый из них, кого ни спроси, стартапер и начинающий блогер, а ещё, конечно же, ценитель современной культуры, любитель комиксов, геймер и гик в третьем поколении. Веришь? Мы тоже нет.

Но давайте сразу определимся с названиями, чтобы не спутать настоящих гиков с жадными до внимания хипстерами.

Гиком называют человека, который до беспамятства увлекается каким-нибудь бесполезным в реальной жизни хобби. Существуют спортивные и танцевальные гики, киногики и комикс-гики, гики-моделисты и гики-пауэрлифтеры, но чаще всего этим словом называют тех, кто разбирается и увлекается комиксами, фантастикой, компьютерными и настольными играми. То есть нас с вами, дорогие прожигатели своей жизни.

Но для безголового хипстера это всё не имеет никакого значения. Он будет считать себя знатоком супергероев, посмотрев пару вышедших на экраны блокбастеров, любителем настолок, сыграв в "Мафию" в антикафе, и заядлым геймером после того, как сбил пару свиных домиков в Angry Birds.

Как честные люди, мы не можем пройти мимо такого вопиющего безобразия и предлагаем читателям простую поэтапную схему, с помощью которой каждый сможет отличить собрата-задрота от хипстера-выпендрёжника, напрашивающегося на драку.

Шаг 1. Оцени внешность объекта наблюдения

Внимательно рассмотри стоящего перед тобой человека. Если ты обнаруживаешь закатанные выше щиколоток штаны, одежду, которая могла бы быть на размер побольше, нормальную причёску или очки в модной оправе — можешь смело плевать фальшивке в лицо. Ненастоящие гик-девушки могут отличаться аккуратным макияжем, каблуками и сумочкой.

Какой обман! Известно, что у настоящего гика нет времени ходить по барбешопам, бриться, краситься или гладить одежду — он слишком занят по-настоящему важными делами. Например, каталогизацией своих комиксов или протиранием коллекционных фигурок.

Отдельного упоминания заслуживают любые футболки с супергероями или персонажами популярных франшиз, купленные в сетевых магазинах ("Твоё", UNIQLO и подобные). Уже видел эту фиолетовую футболку с Халком полчаса назад? Тогда перед тобой жертва моды, а не настоящий гик. Отвернись от него с самым презрительным видом.

Шаг 2. Выведай стратегическую информацию

Если подозрительный тип проходит фильтрацию по внешности, попытайся разведать про его увлечения. Спроси у него, какого цвета магистр Йода, как он относится к классическому костюму Харли Квин и не считает ли, что Чудо-женщину надо позвать в Мстителей.

Действуй с напором! Задавай каверзные вопросы, лови подозреваемого на логических противоречиях, свети ему в лицо карманным фонариком. Для хитрого манёвра можешь притвориться невеждой и попросить его посоветовать тебе настольную игру или годный фантастический сериал.

Подлость, конечно, но в нашем деле все средства хороши. Главное — вывести объект на чистую воду. Пусть он признается, что в жизни не держал комиксов в руках, не смотрел оригинальную трилогию "Звёздных войн" и путает Десятого Доктора с капитаном Пикаром. А ведь за такое можно и по зубам получить!

Шаг 3. Войди с объектом в близкий контакт. Задавай личные вопросы

Конечно, у каждого уважающего себя гика нет никакой личной жизни, ведь он женат на игровой клавиатуре и ближайшем комикшопе. Но, к сожалению, на тощих хипстеров девчонки тоже не ведутся, поэтому на этом обманщика не подловить.

Поэтому расспрашивай о контактах подозреваемого с осторожностью. Пусть он расслабится, поверит твоему мягкому тону и расскажет, что у него триста подписчиков в "Инстаграме", видеоблог и личное знакомство с редактором какого-нибудь модного СМИ (например Лайф #Игры).

Смейся в лицо этой социальной проститутке! Друзья у гика — только такие же гики, с которыми можно навалять засранцам в "Доте", сходить на выступление косплееров или убить все выходные на настольные игры. Все остальные просто не достойны нашего божественного внимания.

Шаг 4. Проверь его физическое состояние

Теперь будь внимателен! Изучи цвет лица своего собеседника, проверь пульс и заставь сделать тридцать приседаний. Следи за его дыханием, цветом лица и общим состоянием. Если этот тип не падает лицом в асфальт после первого же силового упражнения, то перед тобой замаскированный вражеский агент, а не славный боец задротского фронта!

Помни, гики бывают жирными и тощими, высокими и низкими, но никогда не бывают здоровыми. Следить за своим телом и бегать по утрам — удел плебеев, которым больше нечем заняться. Если у человека есть время на зарядку, то он теряет драгоценные минуты, которые мог бы потратить на прохождение очередной Final Fantasy или попыткам склеить шлем Дарта Вейдера из папье-маше. Гнать такого предателя мокрыми тряпками!

Будь обстоятелен, не суди на скорую руку. Помни, что чистая одежда и приятный запах ещё не являются показателями здоровья. Быть может, твоего собеседника просто сегодня одевала мама.

Так бро или не бро?

Твой новый знакомый прошёл все испытания? На нём растянутый свитер или футболка из зарубежного магазина, купленная за половину маминой зарплаты, он увешан значками, покрыт прыщами, теребит в руках коллекционный комикс и не может сделать два шага без одышки?

Прекрасно! Обними своего найденного брата (или сестру, но тогда не обнимай, просто пожми ей руку — см. пункт про личную жизнь) и предложи ему зайти в гости для того, чтобы вместе пройти The Binding of Isaac. И пусть твой новообретённый соратник не теряет ни минуты. Ведь, в конце концов, нам всем нужно как можно скорее погубить свою молодость.