Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем артиста Аристарха Ливанова
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Премьер-министр отметил редкий драматический талант и обаяние актёра театра и кино.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Редкий драматический талант, интеллект, широкий творческий диапазон и обаяние помогли Вам создать незабываемые образы в фильмах, а также многие годы блестяще играть в Московском художественном академическом театре имени М. Горького. На его сцене Вы достоверно и точно воплощаете замысел великих писателей, погружаете зрителей в атмосферу произведений А. Чехова, Н. Гоголя, У. Шекспира, М. Булгакова. Каждая Ваша актёрская работа восхищает зрителей своей глубиной и мастерством импровизации".
Аристарх Ливанов закончил в 1969 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Успех к нему пришёл после роли белого офицера Сержа Алексеева в картине "Государственная граница". После этого ему часто доводилось играть белогвардейцев или иностранцев. В 1999 году Ливанов был удостоен звания народный артист РФ.