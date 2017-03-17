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Опубликовано 17 марта 2017, 13:19

Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем артиста Аристарха Ливанова

Фото &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Премьер-министр отметил редкий драматический талант и обаяние актёра театра и кино.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Редкий драматический талант, интеллект, широкий творческий диапазон и обаяние помогли Вам создать незабываемые образы в фильмах, а также многие годы блестяще играть в Московском художественном академическом театре имени М. Горького. На его сцене Вы достоверно и точно воплощаете замысел великих писателей, погружаете зрителей в атмосферу произведений А. Чехова, Н. Гоголя, У. Шекспира, М. Булгакова. Каждая Ваша актёрская работа восхищает зрителей своей глубиной и мастерством импровизации".

Аристарх Ливанов закончил в 1969 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Успех к нему пришёл после роли белого офицера Сержа Алексеева в картине "Государственная граница". После этого ему часто доводилось играть белогвардейцев или иностранцев. В 1999 году Ливанов был удостоен звания народный артист РФ.

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Юлия Майорова
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