Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем артиста Аристарха Ливанова

"Редкий драматический талант, интеллект, широкий творческий диапазон и обаяние помогли Вам создать незабываемые образы в фильмах, а также многие годы блестяще играть в Московском художественном академическом театре имени М. Горького. На его сцене Вы достоверно и точно воплощаете замысел великих писателей, погружаете зрителей в атмосферу произведений А. Чехова, Н. Гоголя, У. Шекспира, М. Булгакова. Каждая Ваша актёрская работа восхищает зрителей своей глубиной и мастерством импровизации".