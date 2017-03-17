Участница шоу "Холостяк": Глинников позволял себе унижать нас

Татьяна Челышева одной из первых покинула шоу "Холостяк". Девушка рассказала о том, что осталось за кадром проекта.

Татьяна Челышева Участница пятого сезона шоу "Холостяк" с актёром Ильей Глинниковым

Как профессиональный продюсер, я с огромным интересом смотрела эфирный вариант "Холостяка". Я отлично понимаю алгоритм проекта, согласно которому холостяк при любых обстоятельствах должен выглядеть достойно, что с нынешним героем делать весьма сложно. Не стоит надеяться, что на экранах вы увидите реального Илью и его настоящие поступки, — это невозможно в формате "самого романтического шоу".

Девочки-участницы на протяжении всего сезона были свидетелями его унизительных выходок. В эфирный выпуск не попало множество событий, которые выставляли Илью в не лучшем свете. Всё то, что выглядело, мягко говоря, не по-мужски. Например, Илья привёл к нам свою подругу, которая приехала в одном из лимузинов, выдавая себя за девушку-участницу. На протяжении двух дней она находилась среди нас, следила за нами и слушала разговоры. Перед церемонией роз Глинников объявил нам, что эти двое суток она с нами знакомилась, и теперь расскажет Илье, кого лучше выбрать. Ему 32 года! Неужели он не может разобраться и принять решение сам, без стукачей? Это поступок, мягко говоря, очень неуверенного в себе мужчины…

Герой шоу "Холостяк" Илья Глинников Фото: архивы пресс-службы

В прошлом сезоне в первой серии одна из девушек попросила у Алексея розу, чтобы остаться в проекте. В этот раз этой девушкой, попросившей дать ей шанс, была я. Но полный комплексов маленького мужчины Глинников — это вам не широкий, щедрый и уверенный в себе Воробьёв... Когда у Ильи оставалась последняя роза, я позвала холостяка на разговор, потому что в тот момент для меня это было действительно очень важно — я ещё не знала, каков он на самом деле, и была полна иллюзий, что мы — люди одного цеха, и, возможно, это действительно, судьба. А так как на тет-а-тете он сказал мне, что для него любовь — это действие, я не боялась показать ему, что готова действовать. Но, как оказалось, слова у него сильно расходятся с делом. И Илья стал первым российским холостяком, который при всех отказал девушке, в первый день попросившей дать ей шанс. К слову, в финальный выпуск этот эпизод не попал.

Я много лет работаю в индустрии, работала на больших картинах — таких, как "Он — Дракон" и "Движение вверх", где я была частью команды, которая организовывала съёмки в Лос-Анджелесе, поэтому опыт у меня есть. Но такого отношения к проектам, как у Ильи, я не видела никогда. Илья включался только при камерах, вне камер он напоминал туриста, случайно зашедшего на съёмочную площадку, настолько ему было всё равно.

По рассказам коллег, в путешествии на Шри-Ланке он показал себя во всей красе и дико злился, когда участницы радовались, покидая проект. И, как говорят, даже поднял руку на одну из участниц. Мне это трудно себе даже представить. Девочки настолько шокированы, что пятеро из тринадцати участниц, отправившихся с ним на Шри-Ланку, ушли из проекта по собственному желанию, а одна сбежала домой прямо со свидания.

Татьяна Челышева Фото: социальные сети

Этот сезон отличается от других потрясающими искренними девочками, которым просто не повезло с холостяком, который, очевидно, пришёл на проект только ради того, чтобы изменить свой имидж в кино и получать больше драматических ролей. Этакий ребрендинг из Романенко в "рефлексирующего интеллектуала", но пока это не очень получается. Для этого ему стоит удержаться от романенковского сленга, словечек типа "класс", "клёво", и так далее, которые звучат дико из уст главного холостяка России…