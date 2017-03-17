Станет ли Александр Кокорин модельером?

Каждый год MBFW Russia преподносит сюрпризы. На этот раз таким приятным сюрпризом стало участие в главном событии года фешен-индустрии России элитарного букмекерского клуба "Оскар ярд", который был официальным партнёром мероприятия.

Для посетителей Недели моды "Оскар ярд" организовал работу Бутика интеллектуальных прогнозов, который предложил гостям расширенную линию пари на самые интересные события мира.

Как оденется Жозе Мауринью во время очередного поединка с командой Ростова? Кто из российских футболистов первым запустит собственную линию одежды? Ставки на злободневные темы можно было сделать на российской Неделе высокой моды, где гостям предлагали окунуться не только в фешен-индустрию, но и в мир интеллектуального соперничества.

"Мы хотели показать и рассказать, что любой прогноз или пари — результат интеллектуальной деятельности, а не надежда на удачу, — подчеркнула Олеся Беликова, кассир букмекерского клуба. — Ставка на интеллект — это главная коммуникативная составляющая нашего бренда — сети премиальных клубов "Оскар ярд". Это первый и уникальный на сегодняшний день формат развлекательных заведений".

Интересно, что из всего списка футболистов, которые, возможно, займутся разработкой собственной линии одежды, гости MBFW Russia чаще других выбирали светского льва Александра Кокорина. Что ж, поживём — увидим. А может, даже и примерим тренировочные штаны "от Кокорина".