Российская модель в своей оде Игорю Гуляеву воскресила Уитни Хьюстон
После того как овации на Неделе моды Mercedes-Benz в Москве в честь российских дизайнеров стихли, модельеры начали принимать поздравления в социальных сетях. Одна из моделей — Анна Сахаридзе, которая несколько часов назад дефилировала по подиуму на показе Игоря Гуляева, вдохновившись творчеством кутюрье, решила написать об этом в своём "инстаграме". Девушка настолько увлеклась написанием оды любимому дизайнеру, что ненароком "воскресила" скончавшуюся в 2012 году Уитни Хьюстон, указав, что певица одной из первых получает лучшие наряды Гуляева.
"Несравненный Игорь Гуляев. Я до сих пор не осознаю, что доросла до возможности работать с людьми такого уровня, что нахожусь прям на пике своего совершенства, — написала Анна. — Гуляев это круто, это почетно и очень ответственно, вы знайте. Изделия из первых коллекций дизайнера сразу попадают в гардеробы Уитни Хьюстон, Монсерат Кабалье, Орнеллы Мути, Канье Уэста, Шерон Стоун". (Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Несравненный IGOR GULYAEV Я до сих пор не осознаю, что доросла до возможности работать с людьми такого уровня, что нахожусь прям на пике своего совершенства. Гуляев это круто, это почетно и очень ответственно, вы знайте. Изделия из первых коллекций дизайнера сразу попадают в гардеробы Уитни Хьюстон, Монсерат Кабалье, Орнеллы Мути, Канье Уэста, Шерон Стоун. #mercedesbenzfashionweek #mercedesbenzfashionweekrussia #mbfw #mbfwrussia #model #catwalk #caxaridze
Анна Сахаридзе
Фото: Instagram.com