Российская модель в своей оде Игорю Гуляеву воскресила Уитни Хьюстон

После того как овации на Неделе моды Mercedes-Benz в Москве в честь российских дизайнеров стихли, модельеры начали принимать поздравления в социальных сетях. Одна из моделей — Анна Сахаридзе, которая несколько часов назад дефилировала по подиуму на показе Игоря Гуляева, вдохновившись творчеством кутюрье, решила написать об этом в своём "инстаграме". Девушка настолько увлеклась написанием оды любимому дизайнеру, что ненароком "воскресила" скончавшуюся в 2012 году Уитни Хьюстон, указав, что певица одной из первых получает лучшие наряды Гуляева.