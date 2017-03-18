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Опубликовано 18 марта 2017, 19:44

Объявившие о расставании звёзды "Дома-2" Романец и Гусев вышли вместе в свет

От публичных расставаний звёзд скандального шоу не уберегает даже уход за периметр телестройки. Так, например, ещё недавно один из экс-участников Антон Гусев наслаждался семейным счастьем с "коллегой" Евгенией Феофилактовой. Однако в прошлом декабре стало известно, что мужчина ушёл к другой звезде проекта — Виктории Романец. Несмотря на публичные признания и откровенные фотосессии, которыми Вика и Антон делились в социальных сетях, их любовь прожила недолго — на прошлой неделе пара объявила о расставании.

Вопреки пересудам, экс-возлюбленным, кажется, удалось остаться друзьями. Сегодня Антон и Виктория появились вместе на модном показе дизайнера Галии Ахматовой. Примечательно, что выход девушки был запланирован в рамках презентации свадебной коллекции — в качестве одной из самых обсуждаемых невест российского шоу-бизнеса.

Антон Гусев (слева) и Виктория Романец Фото: L!FE

Антон Гусев (слева) и Виктория Романец

Фото: L!FE

Однако после расставания с женихом Виктория решила выйти в чёрном, и не в сопровождении Гусева, а в одиночестве. Тем не менее молодой человек на показ всё-таки пришёл и занял место в первом ряду.

Фото: L!FE

Фото: L!FE

На подиуме также блеснули нарядами певица Лолита и свадебный организатор Анна Городжая. Модель и её агентство "Свадьберри" помогли организовать показ дизайнера Галии Ахматовой.

Анна Городжая Фото: L!FE

Анна Городжая

Фото: L!FE

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Ника Степанова
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