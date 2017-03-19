"Красный принц". Взлёт и падение Василия Сталина

19 марта 1962 года в возрасте 40 лет в Казани умер Василий Сталин — сын ещё недавно всемогущего отца народов, после его смерти попавший в опалу. Хотя сам Василий Сталин никогда не проявлял политических амбиций, во всяком случае, не демонстрировал их публично, само существование "красного принца" и его имя были опасными для новой власти, ведь вокруг него, пока он был на свободе, всегда могла образоваться группа сталинистов. По злой иронии судьбы, Василий Сталин сам стал жертвой системы, построенной его отцом.

Любимый и нелюбимый сыновья

Василий Сталин родился 21 марта 1921 года (хотя в некоторых источниках указан 1920 год) в семье уже ставшего наркомом по делам национальностей Иосифа Сталина. Василий был не первым ребёнком будущего вождя народов, у него уже был сын от брака с Екатериной Сванидзе по имени Яков, которому к тому моменту исполнилось 14 лет.

До революции Сталин вёл образ жизни профессионального революционера, который не предусматривал возможности воспитывать детей. После смерти его первой жены восьмимесячный Яков был отдан на воспитание её родственникам в Грузии, а Сталин уехал творить революционные дела.

Яков вырос в грузинской деревне, очень плохо говорил по-русски и впервые увидел отца в 14 лет, когда тот уже был наркомом. Сванидзе решили, что раз Сталин теперь стал важной фигурой, он сможет обеспечить сыну счастливое будущее и компенсировать своё долгое отсутствие, и отправили его в Москву. Отношения между отцом и сыном сразу же не сложились. Вероятно, ни Сталин, полтора десятка лет не принимавший участия в воспитании сына, ни Яков, никогда не видевший отца, воспитанный женщинами и не привыкший к жёсткости и даже жестокости Сталина, так и не испытывали друг к другу тёплых родственных чувств.

Как вспоминала дочь Сталина Светлана: "Яша был честным, тихим, без амбиций, и отец не видел в этом толка".

О суровом обхождении Сталина с сыном вспоминал и Троцкий, в те годы бывший его кремлёвским соседом: "Мальчик Яша подвергался частым и суровым наказаниям со стороны отца. Как большинство мальчиков тех бурных лет, Яша курил. Отец, сам не выпускавший трубки изо рта, преследовал этот грех с неистовством захолустного семейного деспота, может быть, воспроизводя педагогические приёмы Виссариона Джугашвили. Яша вынужден был иногда ночевать на площадке лестницы, так как отец не впускал его в дом. С горящими глазами, с серым отливом на щеках, с сильным запахом табака на губах Яша искал нередко убежища в нашей кремлёвской квартире. "Мой папа самашедший", — говорил он с резким грузинским акцентом".

Вскоре его отношения с отцом окончательно испортились, когда он без его согласия тайно женился на дочери священника. Сталин в самых крепких выражениях высказал сыну всё, что думает об этом браке, после чего Яков выстрелил в себя из пистолета и ранил, но не смертельно. После этого отец заявил, что больше ничего не желает знать о сыне-шантажисте, и тот вместе с молодой женой покинул Москву и долгие годы не общался с отцом.

Яков мечтал стать инженером и совсем не имел политических амбиций, вступив в партию только в 34 года, уже за несколько недель до войны, будучи офицером армии. В первый же месяц войны он попал в плен, где и погиб. Яков Джугашвили, несмотря на свои 34 года и высшее образование, был лишь старшим лейтенантом. Для сравнения, Василий Сталин в 21 год стал полковником, в 25 лет — генерал-майором, в 28 — генерал-лейтенантом.

Совсем иначе складывалась судьба Василия. Он родился уже не в семье подпольщика-революционера средней руки, а в семье наркома, который по мере его взросления превращался из одного из министров в отца советских народов. Поэтому Василий, в отличие от старшего брата, носил фамилию не Джугашвили, а Сталин.

Он рос не в грузинской деревне, а в кремлёвской квартире, учился в самой престижной школе Москвы, где его одноклассниками были дети видных советских деятелей. Однако его детство пришлось на период активной политической борьбы отца за власть, поэтому Сталину некогда было заниматься воспитанием сына. По воспоминаниям Василия, после смерти матери его воспитанием занимались охранники отца, которые не отличались изысканными манерами, и он рано пристрастился к табаку и выпивке.

После окончания школы по настоянию отца он поступил в авиационное училище и к началу войны уже был пилотом.

На фронте

С началом войны Василия определили в инспекцию ВВС РККА. Это была не боевая работа. Василий был человеком горячим и взрывным, да к тому же совсем молодым, ему только исполнилось 20 лет. Разумеется, он хотел участвовать в реальных боевых сражениях, да и сослуживцы понимающе переглядывались за спиной: сын Сталина всё-таки, куда ему летать.

Только летом 1942 года Василий наконец попал на фронт, но не простым лётчиком, а командиром эскадрильи в звании полковника. Вероятно, он был самым молодым полковником в стране, всё же достичь такого звания всего через два года после окончания учёбы было очень трудно даже в те времена.

Критический период в истории советских ВВС к тому моменту уже миновал. Советские лётчики больше не летали на устаревших самолётах и не были такими простыми мишенями для немецких пилотов, как в 1941 году. Тем не менее вышестоящее начальство всеми силами стремилось Василия уберечь. Их опасения были понятны: загубишь сына вождя — по голове никто не погладит.

За всё время войны Василий Сталин произвёл 26 боевых вылетов. Много это или мало? К примеру, знаменитый ас Александр Покрышкин совершил 650 боевых вылетов за войну. Иван Кожедуб — 330. Сергей Долгушин (к слову, непосредственный подчинённый Василия Сталина) — более 500 вылетов.

Достоверно подтверждено, что Сталин сбил два самолёта лично и ещё три в группе. Не самые высокие показатели на фоне остальных советских лётчиков, но стоит учесть, что в сравнении с ними Василий летал неприлично мало.

Проблемы с дисциплиной

Горячий южный темперамент, специфическое воспитание и молодой возраст Василия Сталина слились в одну гремучую смесь. Нельзя сказать, что он был неуправляемым, однако его страсть к "гусарству" и хулиганским выходкам несомненна. Он несколько раз становился участником таких инцидентов, что не будь он сыном Сталина, он бы однозначно попал под трибунал и в лучшем случае отправился в штрафную роту искупать вину кровью.

В апреле 1943 группа лётчиков решила организовать рыбалку на водоёме неподалеку от аэродрома. И всё бы ничего, но рыбачить решили "по-военному" — глушить рыбу боеприпасами. А если точнее — реактивными снарядами. И Василий Сталин, будучи командиром полка, не только этому не воспрепятствовал, но и принял самое активное участие. Итог был печальный: снаряд взорвался прямо в руках у инженера, которого разметало на части. Осколками снаряда был ранен ещё один лётчик. Сам Василий получил ранение в ногу, у него была раздроблена пятка.

Командующий армией Громов, узнавший об инциденте, едва не свалился с сердечным приступом. Раненого Василия вывезли на самолёте Громова в Москву. После операции он лечился в госпитале. В это время отец собственноручно написал приказ о снятии с должности Василия Сталина за пьянство и моральное разложение и велел зачитать приказ перед строем.

Василий был переведён в другой полк на должность лётчика-инструктора. Всё же Сталин был несравненно мягче к своему младшему сыну, чем к старшему, за такой инцидент любой другой офицер, скорее всего, отправился бы под трибунал.

Через год Сталин посчитал, что наказания достаточно, и вернул сына в действующую армию, да ещё и с повышением. 24-летний Василий стал командиром уже не полка, а целой дивизии. Но и после этого он не образумился. После освобождения Шяуляя Василий забрал с аэродрома трактор и отправился на нём в село за самогоном, да ещё и побил сотрудника НКВД, пытавшегося ему помешать.

Беспристрастную характеристику Василию написал его начальник, командующий корпусом Белецкий: "Обладает хорошими организаторскими способностями и волевыми качествами. энергичен, весьма инициативен. По характеру горяч и вспыльчив, допускает несдержанность, имели место случаи рукоприкладства к подчинённым. В личной жизни допускает поступки, не совместимые с занимаемой должностью командира дивизии, имелись случаи нетактичного поведения на вечерах лётного состава, грубости по отношению к отдельным офицерам. Дивизией командовать может при обязательном условии изжития указанных недостатков".

Сталин, видимо, счёл недостатки сына несущественными и оставил его во главе дивизии. А вскоре после войны повысил до командующего корпусом с присвоением 26-летнему Василию звания генерал-майора.

После войны

В 1948 году Василий Сталин был назначен командующим ВВС Московского округа и вскоре повышен до генерал-лейтенанта. Василий был большим поклонником спорта и, пользуясь своими новыми возможностями, стал активно поддерживать ЦСК ВВС. Благодаря его вмешательству сильнейшие советские спортсмены стали переходить в систему ЦСК и этот спортивный клуб за кратчайшие сроки превратился в один из сильнейших во многих спортивных дисциплинах.

Василий не обделял вниманием своё ведомство. Его усилиями уровень быта лётчиков значительно повысился, он лоббировал постройку для них нового современного жилья, обустраивал гарнизоны и т.д.

Однако длилось это недолго. В 1952 году Василий совершил очередную выходку, разозлившую отца. В июле на аэродроме Тушино был большой праздник ВВС. На праздник прибыло всё советское руководство, включая Иосифа Сталина. И вот на глазах у всех сильно выпивший Василий по какому-то незначительному поводу грубо нахамил своему непосредственному начальнику главкому ВВС Жигареву. Рассвирепевший от этой позорной выходки Сталин прогнал сына, а через некоторое время снял с поста командующего ВВС МО. Вместо руководства Василий был отправлен на учёбу в Военную Академию Генштаба. Однако интереса к учёбе у него не было и он по большей части прогуливал занятия, развлекаясь с друзьями.

Падение

В марте 1953 года умер Иосиф Сталин. Для Василия наступили непростые времена, которые он сразу же усугубил некоторыми своими поступками. Сын Сталина сам по себе был опасен для Хрущёва, Берии, Маленкова и Булганина, ещё толком не захвативших рычаги власти в свои руки. Кроме того, каждый из них мог воспользоваться Василием и поднять его как знамя, чтобы совершить переворот против остальных. А тут ещё и сам Василий дал повод опасаться его, когда сразу после смерти отца стал в нетрезвом виде кричать сталинским соратникам, что они убили его отца.

После всего этого избавление от Василия было лишь делом времени. Конечно, убить сына вождя было слишком грубо и неприемлемо, поэтому сначала с ним решили обойтись "по-хорошему". Министр обороны Булганин вызвал Василия к себе и предложил ему пост командующего ВВС любого из военных округов на его выбор, но с условием покинуть Москву. Однако упрямый и взрывной Сталин категорически отказался от предложения.

После этого Василий был уволен в запас и за ним было установлено наблюдение. Теперь он был не столько опасен, сколько мог дискредитировать новую власть. Выпив, Василий разглагольствовал перед собутыльниками о том, что его отца наверняка отравили гады из Политбюро. А собутыльниками Василия могли стать не только советские граждане, но и какие-нибудь предприимчивые иностранцы, а потом западные газеты вышли бы с заголовками со слов Василия, что Сталина на самом деле убили новые советские вожди.

Словом, Василий вёл себя крайне неосторожно и непредусмотрительно и уже менее чем через 2 месяца после смерти отца дал повод арестовать себя. Сестра Василия позднее писала в мемуарах, что его арестовали после "попойки с какими-то иностранцами". Официально ему ставилось в вину превышение служебных полномочий, а также антисоветские высказывания и клевета на бывшего главкома ВВС Новикова, посаженного Сталиным в тюрьму.

Следствие по делу Василия вёл один из ближайших сподвижников Берии Влодзимирский, но через вскоре после падения Берии он сам был объявлен врагом народа и расстрелян. После этого про сидевшего в Лефортово Сталина позабыли и следствие возобновилось только в 1955 году.

На возобновившихся допросах Сталин отказывался взять на себя вину за дело Новикова. В 1946 году главный маршал авиации Новиков внезапно был снят со своего поста и отправлен в лагеря на 6 лет, якобы в связи с приёмом на вооружение некачественных самолётов. Василий признавал, что в разговоре с отцом жаловался на самолёты, но не считал, что именно это было причиной ареста.

В действительности дело было связано, скорее всего, с борьбой между Ждановым и Маленковым (курировавшим авиапромышленность) и главной целью удара был Маленков, после этого дела угодивший в опалу и спасённый только Берией, который заступился за него (он был нужен ему в качестве противовеса набиравшему силу Жданову). Василий Сталин если и был причастен к этому делу, то скорее как пешка в чужих руках.

Что касается злоупотребления полномочиями, то Василий их охотно признал. Он сообщил, что действительно допускал существенные траты бюджета на проекты далеко не первостепенной важности, а также пользовался бюджетом для приобретения личных вещей во время послевоенного пребывания в Германии, но это была откровенная мелочёвка и на серьёзный срок не тянуло.

Однако антисоветские высказывания он наотрез отрицал. Показания эти были получены от его супруги, а также адъютантов. Сам Василий уверял, что показания истолкованы не верно и всё было совсем не так. Он действительно позволял себе резкие высказывания, но только в адрес Берии, который, как теперь выяснилось, является гнусным врагом народа и подлым негодяем. А про товарищей Булганина, Маленкова и Хрущёва он и слова плохого не сказал, наоборот, всегда хвалил.

Он также категорически отрицал якобы высказанное им намерение встретиться с иностранными журналистами, чтобы "изложить им клеветнические измышления". По злой иронии судьбы, судили Василия Сталина особым порядком, без прокурора и адвоката — механизм, придуманный Сталиным в 30-е годы и призванный без лишних помех и проволочек расправляться с политическими противниками.

В тюрьме

Василий получил 8 лет лишения свободы. После приговора он был этапирован в знаменитый Владимирский централ. Он считался секретным узником, его настоящая личность тщательно скрывалась и он сидел под именем Василия Васильева. Но он был слишком известен и скрыть его было невозможно, вскоре уже вся тюрьма знала, что у них сидит сын вождя народов.

Сталин буквально засыпал письмами Хрущёва. Он не жалел красок, чтобы расписать гнусную роль проклятого изменника и подхалима Берии и даже поддержал начатое Хрущёвым разоблачение культа личности его отца. Он напоминал Хрущёву, что это его мать Светлана Аллилуева познакомила его со Сталиным и сыграла немалую роль в его выдвижении, что она всегда с теплотой относилась к нему. После того как Хрущёв добился отстранения т.н. "Антипартийной группы" Молотова, Маленкова, Кагановича, он писал ему письма со словами поддержки, свидетельствуя о том, что это были плохие и бесчестные люди.

После того как Хрущёв добился единоличной власти, Сталин перестал быть для него опасным. Возможно, сыграли свои роль и многочисленные письма узника в его адрес. Так или иначе, Хрущёв решил больше не мучить сына вождя.

Недолгая свобода

После почти 7 лет заключения, в январе 1960 года, Сталина выпускают из тюрьмы. Ему восстанавливают генеральскую пенсию, разрешают носить мундир, выделяют трёхкомнатную квартиру в Москве, обещают помочь с работой и возвращением конфискованного имущества. Его отвозят на курорт поправить здоровье, после чего привозят в Кремль к Ворошилову (Хрущёв был в отъезде). Ворошилов ведёт разговор под запись, чтобы потом показать Политбюро, готов ли он "взяться за ум".

Разговор получился тяжёлым, Ворошилов пообещал помочь, но с условием, что Сталин наконец начнёт себя нормально вести: "Прежде всего ты должен стать другим человеком. Ты ведёшь слишком бурную жизнь, живёшь не так, как нужно. Помнишь, когда твой отец был безнадёжно болен, а ты ходил пьяный по коридору. Я тебе говорил: брось пить, отбрось всякие нехорошие мысли. А потом ты стал пить ещё больше. Прямо тебе скажу. К тебе всякая сволочь лезет. Недавно ты отдыхал с дочерью в Кисловодске, и как ты там себя вёл? Безобразно. Ты мог бы занять себя чем-нибудь полезным, читал бы хоть книги, писал бы что-нибудь. А ты вместо отдыха устраиваешь встречи со всякими сомнительными людьми. Среди них есть сволочь, и болтуны, и, возможно, связанные с заграничными учреждениями. Твоё имя враги могут использовать за рубежом в ущерб интересам нашей страны. Прекрати встречи с подобными людьми. Ты сболтнёшь что-нибудь в пьяном виде, они переврут, добавят, преувеличат, и для тебя это может кончиться большими неприятностями. Работу дадут. Но надо понимать, что ты находишься до некоторой степени на особом положении. Ты должен перестроить свою жизнь. Надо взять себя в руки и категорически прекратить пить… Ты продолжаешь пить. От тебя и сейчас пахнет водкой. Я в своей жизни насмотрелся на алкоголиков и знаю, что это такое. Не пей с сегодняшнего дня. Дай слово".

Ворошилов пообещал устроить встречу с Хрущёвым. Однако Василий не утерпел и не нашёл ничего лучше, чем пойти в китайское посольство с жалобами на свою судьбу. К этому моменту отношения с Китаем были даже хуже, чем с Америкой, поскольку Мао Цзэдун воспользовался удобным случаем, чтобы порвать с давно тяготившей его опекой Москвы, и, дождавшись, пока советские специалисты завершат создание промышленности в Китае, обвинил Хрущёва в гнусном ревизионизме и предательстве коммунизма.

Узнав о посещении Сталиным китайского посольства, в Политбюро схватились за голову. Китайцы легко могли поднять шумную кампанию в духе того, что проклятые ревизионисты-хрущёвцы отравили товарища Сталина, а потом пытались убить его сына.

Василия сразу же отправили обратно в тюрьму, а Ворошилову крепко досталось за его встречу с сыном вождя народов. Новый срок Василию не стали добавлять, оставив досиживать старый. На свободе он пробыл всего три месяца и сидеть ему предстояло ещё год.

Смерть

Через год срок Сталина закончился и его отпустили на свободу. С ним встретились сотрудники КГБ и дали ему несколько рекомендаций по поводу будущей жизни. Во-первых, сменить фамилию, во-вторых, уехать куда-нибудь из Москвы. Тогда его никто не тронет и даже похлопочут о возвращении пенсии, помогут с жильём и работой. Однако Василий не мог так просто забыть восемь лет в тюрьме. Фамилию он категорически отказался менять, заявил, что из Москвы никуда не уедет, а если ему не дадут квартиру и прежнюю пенсию, он всему миру расскажет, как жестоко и несправедливо с ним обошлись.

Это решило судьбу Василия. В Кремле распорядились выслать его в Казань сроком на пять лет. Казань тогда была закрытым городом, куда не пускали иностранцев, и это сводило к минимуму возможность его контактов с иностранными журналистами или дипломатами. В Казани ему выделили однокомнатную квартиру, выдали паспорт на имя Василия Джугашвили и предупредили, что в случае самовольной отлучки из города он будет вновь привлечён к уголовной ответственности. Пенсию ему оставили, но не генеральскую, а сокращённую в два раза, "в связи с дискредитацией генеральского звания".

В Казани Василий прожил 11 месяцев. Незадолго до смерти он женился в четвёртый раз, на местной медсестре, удочерив двух её детей. 19 марта 1962 года Василий Сталин скончался в своей квартире, не дожив двух дней до своего 41-го дня рождения. О его смерти Хрущеву сообщил глава КГБ Семичастный, посоветовав похоронить его без воинских почестей.

По официальной версии, Сталин умер от последствий систематического злоупотребления алкоголем. Существуют и различные конспирологические версии о том, что он якобы был отравлен. Однако по свидетельству многих людей, видевших его в последние годы, злоупотребление алкоголем и долгое пребывание в тюрьме серьёзно подорвали здоровье Сталина и после освобождения он действительно имел серьёзные проблемы со здоровьем, но продолжал пить.

Так закончилась жизнь "красного принца" советской империи, сполна ответившего за своего отца.