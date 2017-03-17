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Опубликовано 17 марта 2017, 16:15

Первое дополнение для Sniper Elite 4 выйдет на следующей неделе

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Sniperelite4brasil

Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil

Разработчики шутера Sniper Elite 4 объявили дату выхода первого дополнения для игры.

Недавно разработчики Sniper Elite 4 объявили о планах выпустить несколько платных и бесплатных дополнений для игры. Первое из них, Deathstorm Part 1: Inception, станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 21 марта.

Это дополнение положит начало небольшой побочной сюжетной линии, которая будет рассказана в трёх частях. В новой миссии игроку предстоит уничтожить военно-морскую базу нацистов, а также обеспечить сохранность тайны Манхэттенского проекта.

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Объявлена дата выхода первого дополнения для Sniper Elite 4

Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil

Вместе с платным сюжетным дополнением станет доступен набор Night Fighter Expansion. Он добавит три новых оружия, ночной камуфляж для восьми пушек, а также новые облики для персонажей мужского и женского пола.

Дополнения можно приобретать по отдельности либо в составе "сезонного пропуска".

Sniper Elite 4 доступна для PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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