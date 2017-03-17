Первое дополнение для Sniper Elite 4 выйдет на следующей неделе

Недавно разработчики Sniper Elite 4 объявили о планах выпустить несколько платных и бесплатных дополнений для игры. Первое из них, Deathstorm Part 1: Inception, станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 21 марта.

Это дополнение положит начало небольшой побочной сюжетной линии, которая будет рассказана в трёх частях. В новой миссии игроку предстоит уничтожить военно-морскую базу нацистов, а также обеспечить сохранность тайны Манхэттенского проекта.