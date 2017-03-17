Первое дополнение для Sniper Elite 4 выйдет на следующей неделе
Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil
Разработчики шутера Sniper Elite 4 объявили дату выхода первого дополнения для игры.
Недавно разработчики Sniper Elite 4 объявили о планах выпустить несколько платных и бесплатных дополнений для игры. Первое из них, Deathstorm Part 1: Inception, станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 21 марта.
Это дополнение положит начало небольшой побочной сюжетной линии, которая будет рассказана в трёх частях. В новой миссии игроку предстоит уничтожить военно-морскую базу нацистов, а также обеспечить сохранность тайны Манхэттенского проекта.
Объявлена дата выхода первого дополнения для Sniper Elite 4
Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil
Вместе с платным сюжетным дополнением станет доступен набор Night Fighter Expansion. Он добавит три новых оружия, ночной камуфляж для восьми пушек, а также новые облики для персонажей мужского и женского пола.
Дополнения можно приобретать по отдельности либо в составе "сезонного пропуска".
Sniper Elite 4 доступна для PC, PS4 и Xbox One.