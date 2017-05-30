Бизнесмены, кормившие участников АТЭС, попали в уголовное дело

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело об отмывании денежных средств. В организации преступного сообщества, члены которого, по данным оперативников, вывели из России за рубеж десятки миллиардов рублей, сыщики подозревают владельцев компании "Аксиома кэпитал партнерс" Андрея Яныгина и Андрея Буланова. — На протяжении нескольких лет владельцы компании "Аксиома кэпитал партнерс" через дочерние фирмы и используя свои обширные связи в банковско-финансовой сфере беспрепятственно вывели деньги как своих фирм, так и фирм своих партнеров по бизнесу за границу, — заявил Лайфу источник в правоохранительных органах.

— Сейчас выясняется роль каждого из бизнесменов в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность и создание организованного преступного сообщества, — утверждают правоохранители. — Если вина Андрея Яныгина и его компаньона Андрея Буланова будет доказана в суде, то им может грозить пожизненное заключение.

Председатель совета директоров компании "Корпусгрупп" Олег Лобанов (справа). Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

Следователи предполагают, что услугами владельцев компании "Аксиома кэпитал партнерс" по выводу денег за рубеж пользовались десятки, если не сотни руководителей различных коммерческих предприятий Москвы и не только. — Сейчас мы работаем с фирмами, которые расположены в том же здании, что и "Аксиома кэпитал партнерс" в доме 10 на улице Летниковской в Москве, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах столицы. По данным следствия, Яныгин в 2014 году был директором некой компании "Корпусгрупп", офис которой располагается в соседней комнате с офисом созданной им ещё в 2013 году "Аксиома кэпитал партнерс". — В этом же здании расположен офис компании "Медэл", учредителем которой является хозяин "Корпусгрупп" Олег Лобанов. А согласно регистрационным данным, 15,3 % акций компании "Медэл" принадлежит "Аксиома кэпитал партнерс". Мы проверяем сейчас связи всех компаний, принадлежавших фигурантам этого дела, — заявил Лайфу сыщик. По словам знакомых Яныгина и Буланова у них были обширные бизнес-связи: — Связанные с ними компании ещё в 2012 году занимались организацией питания участников форума АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Там они работали вместе с "Корпусгрупп", — рассказывает собеседник Лайфа, участвовавший в организационных мероприятиях АТЭС пять лет назад.

На сайте "Корпусгрупп" от лица его директора Олега Лобанова говорится, что компания действительно занималась организацией питания на АТЭС: "Мы внесли свой вклад в общее дело — укрепление репутации России на международной арене. Успех проекта саммит АТЭС — это заслуга каждого работника "Корпусгрупп". Создать и провести такое масштабное мероприятие в столь сжатые сроки — это настоящий подвиг". Там же, на сайте, размещена информация об участии компании в обслуживании участников саммита во Владивостоке.