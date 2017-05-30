Бизнесмены, кормившие участников АТЭС, попали в уголовное дело
Владельцы инвестиционной компании "Аксиома кэпитал партнерс" оказались подозреваемыми в деле об организации преступного сообщества и отмывании денег, за что им грозит пожизненный срок.
Следственный комитет РФ расследует уголовное дело об отмывании денежных средств. В организации преступного сообщества, члены которого, по данным оперативников, вывели из России за рубеж десятки миллиардов рублей, сыщики подозревают владельцев компании "Аксиома кэпитал партнерс" Андрея Яныгина и Андрея Буланова.
— На протяжении нескольких лет владельцы компании "Аксиома кэпитал партнерс" через дочерние фирмы и используя свои обширные связи в банковско-финансовой сфере беспрепятственно вывели деньги как своих фирм, так и фирм своих партнеров по бизнесу за границу, — заявил Лайфу источник в правоохранительных органах.
— Сейчас выясняется роль каждого из бизнесменов в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность и создание организованного преступного сообщества, — утверждают правоохранители. — Если вина Андрея Яныгина и его компаньона Андрея Буланова будет доказана в суде, то им может грозить пожизненное заключение.
Председатель совета директоров компании "Корпусгрупп" Олег Лобанов (справа). Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин
Следователи предполагают, что услугами владельцев компании "Аксиома кэпитал партнерс" по выводу денег за рубеж пользовались десятки, если не сотни руководителей различных коммерческих предприятий Москвы и не только.
— Сейчас мы работаем с фирмами, которые расположены в том же здании, что и "Аксиома кэпитал партнерс" в доме 10 на улице Летниковской в Москве, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах столицы.
По данным следствия, Яныгин в 2014 году был директором некой компании "Корпусгрупп", офис которой располагается в соседней комнате с офисом созданной им ещё в 2013 году "Аксиома кэпитал партнерс".
— В этом же здании расположен офис компании "Медэл", учредителем которой является хозяин "Корпусгрупп" Олег Лобанов. А согласно регистрационным данным, 15,3 % акций компании "Медэл" принадлежит
"Аксиома кэпитал партнерс". Мы проверяем сейчас связи всех компаний, принадлежавших фигурантам этого дела, — заявил Лайфу сыщик.
По словам знакомых Яныгина и Буланова у них были обширные бизнес-связи: — Связанные с ними компании ещё в 2012 году занимались организацией питания участников форума АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Там они работали вместе с "Корпусгрупп", — рассказывает собеседник Лайфа, участвовавший в организационных мероприятиях АТЭС пять лет назад.
На сайте "Корпусгрупп" от лица его директора Олега Лобанова говорится, что компания действительно занималась организацией питания на АТЭС:
"Мы внесли свой вклад в общее дело — укрепление репутации России на международной арене. Успех проекта саммит АТЭС — это заслуга каждого работника "Корпусгрупп". Создать и провести такое масштабное мероприятие в столь сжатые сроки — это настоящий подвиг".
Там же, на сайте, размещена информация об участии компании в обслуживании участников саммита во Владивостоке.
Между тем в Управлении делами Президента заявили, что в рамках проведения форума АТЭС во Владивостоке в 2012 году договора с "Корпусгрупп" не заключались, а услуги по предоставлению питания в рамках проведения госмероприятий оказывал ФГБУ "Комбинат питания "Кремлёвский".
Получить ответы от руководства "Корпусгрупп" не удалось.
Судя по отчётности, дела в "Аксиома кэпитал партнерс" шли не слишком хорошо: убытки компании в 2014 году составили 495 тысяч рублей, а в 2015-м 27 тысяч рублей. Убыточной оказалась и компания "Медэл", которой совместно владеют Олег Лобанов и Яныгин с Булановым. В 2014 году убытки "Медэл" составили 6,7 млн рублей, а в 2015 — 7,5 миллиона рублей.
Компания "Медэл", офис которой расположен в Петербурге занимается исследованиями лечения разрушенных артрозом суставов и производством электретного стимулятора остеорепарации.
В офисе "Медэл" Лайфу заявили, что они знакомы с владельцами компании "Аксиома кэпитал партнерс" Андреем Яныгиным и Андреем Булановым, так как бизнесмены финансируют их научные исследования с 2014 года, когда инвестировали в проект. А о том, что у инвесторов проблемы с законом слышат впервые.
— С инвестициями в проект все нормально, — заявила Лайфу представитель компании "Аксиома кэпитал партнерс", работавшая в петербургском офисе "Мэдл" девушка, представившаяся Ольгой.
Правоохранители считают, что в "Мэдл" попросто лукавят, заявляя о стабильном положении проекта, так как финансовая отчётность говорит об обратном.
— Не исключено, что через "убыточные" фирмы Лобанова, Яныгина и Буланова за границу России выводились миллиарды рублей, — говорит Лайфу оперативник, участвующий в расследовании деятельности бизнесменов.
В СК РФ не ответили на запрос Лайфа.