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Опубликовано 17 марта 2017, 18:46

Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт

Фото: &copy;Flickr / Butler University Photos

Фото: ©Flickr / Butler University Photos

Лауреат Нобелевской премии по литературе поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался в своём доме в Сент-Люсии в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ABC News.

Лауреатом престижной премии поэт стал в 1992 году. Его наградили за "яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всём её многообразии".

Впервые творчество Уолкотта стало доступно публике в 1948 году, когда издали его сборник "25 поэм". Но настоящую популярность он обрёл позднее, в 1962 году, когда выпустили сборник "Зелёной ночью". Эксперты считают самым главным произведением Уолкотта поэму "Омерос".

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Олеся Сучилкина
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