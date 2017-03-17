Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт

Лауреат Нобелевской премии по литературе поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался в своём доме в Сент-Люсии в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ABC News.

Лауреатом престижной премии поэт стал в 1992 году. Его наградили за "яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всём её многообразии".