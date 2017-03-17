В Интернете выбрали новые фишки для "Монополии"
Фото: © AP/EAST NEWS
Классическая настольная игра "Монополия" сменила несколько известных фишек игроков.
В январе создатели "Монополии" запустили онлайн-голосование, в котором пользователям предстояло решить, какие классические фишки нужно заменить и на что именно. Компания-производитель настольной игры Hasbro наконец объявила замену.
По результатам голосования в новую редакцию "Монополии" не попадут: напёрсток, сапог и тачка. Им на смену придут пингвин, резиновая уточка и тираннозавр. Другими популярными вариантами фишек были мобильный телефон и даже смайлик emoji.
В "Монополии" появятся резиновая уточка, пингвин и тираннозавр
Фото: © AP/EAST NEWS
Предполагается, что Hasbro решила поменять набор фишек из-за смены поколения игроков: новые маскоты будут ближе по духу подрастающей аудитории.