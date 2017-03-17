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Регион
Опубликовано 17 марта 2017, 18:02

В Интернете выбрали новые фишки для "Монополии"

Фото: &copy; AP/EAST NEWS

Фото: © AP/EAST NEWS

Классическая настольная игра "Монополия" сменила несколько известных фишек игроков.

В январе создатели "Монополии" запустили онлайн-голосование, в котором пользователям предстояло решить, какие классические фишки нужно заменить и на что именно. Компания-производитель настольной игры Hasbro наконец объявила замену.

По результатам голосования в новую редакцию "Монополии" не попадут: напёрсток, сапог и тачка. Им на смену придут пингвин, резиновая уточка и тираннозавр. Другими популярными вариантами фишек были мобильный телефон и даже смайлик emoji.

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В "Монополии" появятся резиновая уточка, пингвин и тираннозавр

Фото: © AP/EAST NEWS

Предполагается, что Hasbro решила поменять набор фишек из-за смены поколения игроков: новые маскоты будут ближе по духу подрастающей аудитории.

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Станислав Погорский
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