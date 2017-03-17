В Интернете выбрали новые фишки для "Монополии"

В январе создатели "Монополии" запустили онлайн-голосование, в котором пользователям предстояло решить, какие классические фишки нужно заменить и на что именно. Компания-производитель настольной игры Hasbro наконец объявила замену.

По результатам голосования в новую редакцию "Монополии" не попадут: напёрсток, сапог и тачка. Им на смену придут пингвин, резиновая уточка и тираннозавр. Другими популярными вариантами фишек были мобильный телефон и даже смайлик emoji.