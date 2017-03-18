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Опубликовано 18 марта 2017, 07:45

Симулятор управления парком аттракционов RollerCoaster Tycoon вышел на Android

Популярный мобильный симулятор управления парком аттракционов RollerCoaster Tycoon наконец вышел на Android.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/rollercoastertycoon

Фото: © facebook.com/rollercoastertycoon

RollerCoaster Tycoon Touch давно вышел для устройств на iOS и успел завоевать немалую популярность: приложение набрало более четырёх миллионов загрузок в AppStore. Теперь симулятор вышел и на платформе Android.

В RollerCoaster Touch можно создавать и детально настраивать собственный парк аттракционов: придумывать свои американские горки, расставлять декорации и коллекционировать карточки. Критики хвалят Touch: его называют чуть ли не лучшим симулятором управления парком аттракционов.

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RollerCoaster Tycoon Touch вышел на Android

Фото: © facebook.com/rollercoastertycoon

RollerCoaster Tycoon — популярная серия симуляторов, в которой игроку нужно строить свой парк аттракционов, привлекать посетителей и постоянно следить за финансовыми показателями. Впервые игра вышла в 1999 году, а с тех пор было выпущено множество обновлённых версий.

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Станислав Погорский
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