Симулятор управления парком аттракционов RollerCoaster Tycoon вышел на Android

RollerCoaster Tycoon Touch давно вышел для устройств на iOS и успел завоевать немалую популярность: приложение набрало более четырёх миллионов загрузок в AppStore. Теперь симулятор вышел и на платформе Android.

В RollerCoaster Touch можно создавать и детально настраивать собственный парк аттракционов: придумывать свои американские горки, расставлять декорации и коллекционировать карточки. Критики хвалят Touch: его называют чуть ли не лучшим симулятором управления парком аттракционов.