Симулятор управления парком аттракционов RollerCoaster Tycoon вышел на Android
Популярный мобильный симулятор управления парком аттракционов RollerCoaster Tycoon наконец вышел на Android.
Фото: © facebook.com/rollercoastertycoon
RollerCoaster Tycoon Touch давно вышел для устройств на iOS и успел завоевать немалую популярность: приложение набрало более четырёх миллионов загрузок в AppStore. Теперь симулятор вышел и на платформе Android.
В RollerCoaster Touch можно создавать и детально настраивать собственный парк аттракционов: придумывать свои американские горки, расставлять декорации и коллекционировать карточки. Критики хвалят Touch: его называют чуть ли не лучшим симулятором управления парком аттракционов.
RollerCoaster Tycoon Touch вышел на Android
Фото: © facebook.com/rollercoastertycoon
RollerCoaster Tycoon — популярная серия симуляторов, в которой игроку нужно строить свой парк аттракционов, привлекать посетителей и постоянно следить за финансовыми показателями. Впервые игра вышла в 1999 году, а с тех пор было выпущено множество обновлённых версий.