Сервис онлайн-трансляций Twitch выпустил собственное приложение для PC
Фото © Wikimedia Commons
Сервис игровых онлайн-трансляций Twitch начал открытое тестирование собственного приложения для PC.
Приложение Twitch призвано объединить просмотр трансляций и общение с друзьями в одном месте. Заходя на страницы стримеров, пользователи могут также общаться друг с другом не только через текстовый чат, но и голосом.
Работа приложения также включает в себя возможность покупки игр через Amazon — незадолго до этого сервис начал тестирование этой функции на своём сайте.
Сервис Twitch начал тестирование своего приложения для PC
Фото © Wikimedia Commons
Пользователи, скачавшие приложение, смогут создавать тематические каналы, собирать конференции и устанавливать различные аддоны, настраивая программу под свои нужды.
Приложение для PC уже можно загрузить на официальном сайте.