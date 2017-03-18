Сервис онлайн-трансляций Twitch выпустил собственное приложение для PC

Приложение Twitch призвано объединить просмотр трансляций и общение с друзьями в одном месте. Заходя на страницы стримеров, пользователи могут также общаться друг с другом не только через текстовый чат, но и голосом.

Работа приложения также включает в себя возможность покупки игр через Amazon — незадолго до этого сервис начал тестирование этой функции на своём сайте.