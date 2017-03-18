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Опубликовано 18 марта 2017, 06:41

Сервис онлайн-трансляций Twitch выпустил собственное приложение для PC

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Сервис игровых онлайн-трансляций Twitch начал открытое тестирование собственного приложения для PC.

Приложение Twitch призвано объединить просмотр трансляций и общение с друзьями в одном месте. Заходя на страницы стримеров, пользователи могут также общаться друг с другом не только через текстовый чат, но и голосом.

Работа приложения также включает в себя возможность покупки игр через Amazon — незадолго до этого сервис начал тестирование этой функции на своём сайте.

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Сервис Twitch начал тестирование своего приложения для PC

Фото © Wikimedia Commons

Пользователи, скачавшие приложение, смогут создавать тематические каналы, собирать конференции и устанавливать различные аддоны, настраивая программу под свои нужды.

Приложение для PC уже можно загрузить на официальном сайте.

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Станислав Погорский
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