Установленные на Switch игры работают быстрее, чем с картриджей и карты памяти

Журналисты из Digital Foundry решили выяснить, как влияет на скорость загрузки игр то, установлены ли они на саму консоль, карту памяти или считываются с картриджа. Результаты тестов показали, что Switch лучше всего работает с цифровыми копиями игр, загруженными в память самой консоли.

Для испытаний была выбрана игра с большим открытым миром The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Журналисты засекали, сколько секунд занимает загрузка различных локаций при запуске "Зельды" и после использования быстрого перемещения. Лучшие результаты показала встроенная память Switch, а худшие — игровой картридж. В некоторых случаях разница во времени загрузки составляла до пяти секунд.

Игры для Nintendo Switch лучше всего загружать в память консоли Фото © Flickr/iphonedigital