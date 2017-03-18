Установленные на Switch игры работают быстрее, чем с картриджей и карты памяти
Журналисты провели тестирование загрузок игр для Nintendo Switch. Оказалось, что лучше всего загружать их на саму консоль.
Фото © Flickr/iphonedigital
Журналисты из Digital Foundry решили выяснить, как влияет на скорость загрузки игр то, установлены ли они на саму консоль, карту памяти или считываются с картриджа. Результаты тестов показали, что Switch лучше всего работает с цифровыми копиями игр, загруженными в память самой консоли.
Для испытаний была выбрана игра с большим открытым миром The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Журналисты засекали, сколько секунд занимает загрузка различных локаций при запуске "Зельды" и после использования быстрого перемещения. Лучшие результаты показала встроенная память Switch, а худшие — игровой картридж. В некоторых случаях разница во времени загрузки составляла до пяти секунд.
Игры для Nintendo Switch лучше всего загружать в память консоли
Фото © Flickr/iphonedigital
При этом объём встроенной памяти Nintendo Switch составляет всего 32 гигабайта, а пользователю доступно лишь около 27 гигабайт. Цифровая версия, к примеру, The Legend of Zelda: Breath of the Wild занимает 13,4 гигабайта.