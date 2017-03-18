СМИ сообщили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза ООН по Мьянме

Россия и КНР заблокировали заявление Совбеза ООН для СМИ касательно возобновления боёв в Мьянме, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой представителя Великобритании в ООН Мэттью Райкрофта.

Заседание было инициировано британской стороной, однако, по словам Райкрофта, члены Совбеза не смогли "достигнуть консенсуса" по поводу заявления для прессы.