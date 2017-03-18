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Регион
Опубликовано 18 марта 2017, 02:46

СМИ сообщили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза ООН по Мьянме

Фото: &copy; REUTERS/Andrew Kelly

Фото: © REUTERS/Andrew Kelly

Россия и КНР заблокировали заявление Совбеза ООН для СМИ касательно возобновления боёв в Мьянме, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой представителя Великобритании в ООН Мэттью Райкрофта.

Заседание было инициировано британской стороной, однако, по словам Райкрофта, члены Совбеза не смогли "достигнуть консенсуса" по поводу заявления для прессы.

По данным агентства, в предложенном британцами документе говорилось, что ООН "с беспокойством отмечает возобновление боёв в некоторых районах страны и отмечает важность доступа гуманитарной помощи в эти районы".

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Эмила Сидорова
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