Максакова перед отъездом из России сняла клип в стиле "ВИА Гры"

Новый клип экс-депутата Госдумы Марии Максаковой на песню "Ты будешь моим" снят в стиле группы "ВИА Гра". На видео Максакова появляется в откровенных красном, чёрном и белом платьях в окружении молодых мужчин. В конце клипа один из них кружит певицу на руках и целует её.

Как рассказали Лайфу в продюсерском центре, занимавшемся созданием клипа, его съёмки проходили осенью в Москве.

Напомним, ранее в Интернете появился другой клип Максаковой на песню "Сильная и гордая".

В феврале Мария Максакова вместе с мужем (также экс-депутатом ГД) Денисом Вороненковым уехали жить на Украину. После этого Максакову исключили из "Единой России" и уволили из Гнесинки.