КНДР пообещала США окончательный крах

Это стало ответом на слова госсекретаря Тиллерсона о том, что Вашингтон готовит новые меры против Пхеньяна.

Власти Северной Кореи заявили, что политика Вашингтона в отношении этой страны "неизбежно потерпит банкротство" и пригрозили "самыми решительными контрмерами". Об этом говорится в статье центральной газеты КНДР "Нодон синмун".

Авторы материала уверены, что администрация нового президента США Дональда Трампа изучает различные варианты того, как можно "воздействовать" на Северную Корею.

— Пхеньян выйдет победителем в историческом противостоянии с США, а американскую империю ожидает окончательный крах, — говорится в публикации.