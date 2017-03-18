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Регион
Опубликовано 18 марта 2017, 08:05

КНДР пообещала США окончательный крах

Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Это стало ответом на слова госсекретаря Тиллерсона о том, что Вашингтон готовит новые меры против Пхеньяна.

Власти Северной Кореи заявили, что политика Вашингтона в отношении этой страны "неизбежно потерпит банкротство" и пригрозили "самыми решительными контрмерами". Об этом говорится в статье центральной газеты КНДР "Нодон синмун".

Авторы материала уверены, что администрация нового президента США Дональда Трампа изучает различные варианты того, как можно "воздействовать" на Северную Корею.

— Пхеньян выйдет победителем в историческом противостоянии с США, а американскую империю ожидает окончательный крах, — говорится в публикации.

Это стало реакцией на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Япония и Южная Корея должны сотрудничать для защиты от возможного нападения КНДР. Госсекретарь анонсировал новый пакет мер в отношении этой страны.

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Андрей Григорьев
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