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Опубликовано 18 марта 2017, 13:13

Super Mario Run выйдет на Android 23 марта

Ранее компания говорила лишь о примерных сроках запуска на Android, но теперь Nintendo обещает выпустить популярную игру уже через пять дней.

Фото &copy; Flickr/iphonedigital

Фото © Flickr/iphonedigital

В официальном "твиттере" Nintendo America была анонсирована дата выхода долгожданного платформера для мобильных платформ — Super Mario Run. На Android игра появится 23 марта, но, как и в случае с iOS, она будет предоставляться в виде ограниченной по содержанию бесплатной версии и полноценной игры за деньги. Цена улучшения пока неизвестна.

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Популярный iOS эксклюзив про Mario выходит на Android 23 марта

Фото © Flickr/iphonedigital

На iOS пользователи скачали игру более 78 миллионов раз, но разблокировали её платный функционал всего около 5% игроков — многих отпугнула высокая цена в $10. Даже так разработчики получили заметную прибыль: ранее стало известно о $14 миллионах, которые проект принёс уже за первые три дня после публикации в App Store.

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Арсений Мирный
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