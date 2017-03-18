Super Mario Run выйдет на Android 23 марта

В официальном "твиттере" Nintendo America была анонсирована дата выхода долгожданного платформера для мобильных платформ — Super Mario Run. На Android игра появится 23 марта, но, как и в случае с iOS, она будет предоставляться в виде ограниченной по содержанию бесплатной версии и полноценной игры за деньги. Цена улучшения пока неизвестна.

На iOS пользователи скачали игру более 78 миллионов раз, но разблокировали её платный функционал всего около 5% игроков — многих отпугнула высокая цена в $10. Даже так разработчики получили заметную прибыль: ранее стало известно о $14 миллионах, которые проект принёс уже за первые три дня после публикации в App Store.