Дмитрий Медведев поздравил народного артиста Александра Трофимова с юбилеем

Ведущий актёр Театра на Таганке, исполнитель десятков ролей в кино Александр Трофимов 18 марта отмечает 65-летие.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес народного артиста РФ Александра Трофимова. Ему исполнилось 65 лет. Текст опубликован на сайте кабмина. В своём поздравлении Медведев отметил умение Трофимова найти подход к самым разным образам своих героев.

Каждая ваша роль наполнена особой энергетикой и уникальной интонацией. И потому они всегда находят отклик в сердцах многочисленных поклонников Премьер-министр Дмитрий Медведев

Также народного артиста России Александра Трофимова поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Обладатель разнопланового таланта, Вы по праву заслужили искреннюю зрительскую любовь и уважение со стороны коллег по актёрскому цеху. Вас ценят за огромную работоспособность и бескорыстную преданность профессии, за умение находить оригинальное прочтение хорошо знакомым образам русской и мировой классики Министр культуры Владимир Мединский

Наиболее яркими у Трофимова считаются роли в кино: кардинала Ришелье в "Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах", Гоголя в "Мёртвых душах", Раскольникова в "Преступлении и наказании", Ясона в "Медее", попутчика в "Крейцеровой сонате".